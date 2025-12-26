Guardiola ya se ha puesto en contacto con Vox para "seguir hablando" sobre sus 200 exigencias

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se puso este martes en contacto con el candidato de Vox, Óscar Fernández, emplazándose "a seguir hablando" sobre el documento de las 200 medidas que plantea esta formación para llegar a un acuerdo de investidura. Es la primera vez que el PP contacta con Vox después de las elecciones celebradas el pasado domingo en la región, en las que Guardiola sumó un escaño más con respecto a 2023 pero Vox pasó de cinco a once.

Así lo ha explicado Guardiola tras la reunión que ha mantenido el Comité de Dirección del PP de Extremadura, un día antes de que se publique el decreto de convocatoria para constituir la nueva Asamblea de Extremadura el 20 de enero.

Desde ese momento, el primer intento de investidura de la Presidencia de la Junta de Extremadura podrá celebrarse hasta el 19 de febrero, en caso de agotarse los plazos marcados en la normativa.

A preguntas de los medios, Guardiola ha detallado que Fernández no le ha transmitido "en ningún caso" que Vox quiera la Presidencia de la Asamblea y que en todo momento se ha remitido al documento de 200 medidas que trasladaron en la negociación presupuestaria fallida.

En este sentido, ha indicado que de lo que tienen que hablar "no es de puestos", sino de "un gran acuerdo" que dé la "estabilidad" que necesita la región en estos cuatro años de legislatura y de las políticas "a poner en marcha en pos del crecimiento de Extremadura y del bienestar de los extremeños".

"Pensar solo en Extremadura y tratar de llegar a un acuerdo que permita que nuestra región tenga la estabilidad que necesita para seguir creciendo", ha asegurado.

Como punto de partida de la negociación, el PP ya trabaja en dicho documento de medidas, algunas de las cuales ya advirtieron que eran "inasumibles porque chocaban con la legalidad", para poner sobre la mesa "qué cuestiones podrían hacer llegar a ese acuerdo y cuáles no, o cuáles se tendrían que modular y en qué sentido".

"No han solicitado absolutamente nada diferente a esas 200 medidas", ha insistido María Guardiola en relación a unas peticiones que pasan por eliminar el gasto superfluo, la supresión de subvenciones para cooperación internacional, ideología de género, sindicatos y patronal; derogar la ley LGTBI, eliminar la ecotasa o rechazar el pacto verde.

Sobre una posible tutela de las direcciones nacionales, ha defendido que es "absolutamente autónoma" para decidir: "Lo he sido siempre y si no lo fuera, no estaría aquí".

Espera, por tanto, que el candidato de Vox tenga esta "misma autonomía" y que puedan "negociar los dos en una mesa" cuestiones que afectan a la región "sin tener que estar esperando a las autorizaciones por parte de Madrid, que eso complica y ralentiza mucho las cosas".