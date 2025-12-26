La OTAN se muestra positiva ante que la República Checa pueda seguir inyectando munición de gran calibre a Ucrania

La República Checa se ha erigido como uno de los principales apoyos militares a Ucrania gracias a su iniciativa de suministrar munición de gran calibre a Kiev procedente de proveedores globales.

Sin embargo, las elecciones de octubre en el país han hecho que Andrej Babiš se convierta en el nuevo primer ministro de la República Checa, un cargo que ya ocupó entre los años 2017 y 2021.

Ese cambio de gobierno ha puesto en riesgo la continuación de la ayuda a Ucrania. De hecho, durante la campaña electoral, el propio Babiš prometió recortar la ayuda militar a Ucrania con cargo al presupuesto estatal y sugirió que su ejecutivo podría poner fin al programa de suministro de munición a Ucrania.

No obstante, desde la OTAN se muestran confiados en que la República Checa pueda seguir inyectando munición de gran calibre al país dirigido por Volodímir Zelenski pese a la llegada al poder de Andrej Babiš.

En ese sentido, el general de división Mike Keller, comandante adjunto de la Misión de Asistencia y Entrenamiento de la OTAN para Ucrania (NSATU), ha asegurado que hay "señales positivas" en cuanto al mantenimiento del apoyo militar a Ucrania por parte de la República Checa.

"No tengo una confirmación definitiva sobre si la iniciativa continuará, pero hay algunas señales positivas procedentes de Praga", ha expresado, en declaraciones a la agencia de noticias Reuters, Mike Keller.

1,8 millones de proyectiles de artillería entregados

Pese a ese mensaje positivo, el comandante adjunto de la Misión de Asistencia y Entrenamiento de la OTAN para Ucrania sí que ha reconocido que "es posible que la República Checa ya no financie la iniciativa como lo hacía en el pasado".

Keller ha resaltado la importancia del programa checo recordando que este año se ha traducido en la entrega a Kiev de 1,8 millones de proyectiles de artillería, lo que supone el 43% de toda la munición suministrada a Ucrania. "Se trata de una iniciativa bastante significativa e importante. Por eso estamos tan interesados en que continúe", ha subrayado.