37,5 respuestas a Garamendi tras su comentario sobre Alcaraz y la jornada laboral

Seguramente, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, no se imaginaba lo que se le vendría encima cuando soltó el jueves en el Forbes Spain Economic Summit aquello de "¿tú crees que Alcaraz trabaja 37 horas y media a la semana? No" para ilustrar lo que considera "la cultura del esfuerzo, de sufrir, de saber qué pierdes y qué ganas".

El jefe de la patronal puso al tenista español Carlos Alcaraz como referente de esta idea de sacrificio e inmediatamente una oleada de comentarios inundó las redes sociales. Numerosos políticos, sindicatos y ciudadanos se unieron para reivindicar que la productividad va más allá de horas y pantallas.

El tono más serio lo puso el sindicato UGT, cuyo secretario general, Pepe Álvarez dijo que las palabras de Garamendi le parecían "injustas" y "provocadoras". "Nunca en la historia de nuestro país los jóvenes se han esforzado tanto para llegar a fin de mes", manifestó.

Dentro de la política, también han surgido voces discrepantes, como la de la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha respondido este viernes al presidente de la CEOE asegurando que ""no sabe lo que es trabajar 40 horas a la semana".

Durante una intervención ante los medios en Ferrol, donde ha acudido a la inauguración del edificio sindical reformado de su localidad, Díaz ha comunicado que el próximo martes llevará con carácter urgente al Consejo de Ministros la propuesta sobre el control del registro horario. "No vamos a permitir que una persona que cobra 25 veces el salario mínimo nos dé lecciones", ha advertido.

Montse Mínguez, portavoz nacional del PSOE, defendió ayer la evolución que se ha producido y cómo hay que adaptarse a ella. "¿De verdad cree Garamendi que Alcaraz ganaría Wimbledon con las zapatillas, la raqueta o las pistas de hace 40 años? Pues tampoco se puede vivir con el modelo laboral del pasado", escribió en su cuenta de X. "Los derechos laborales han conquistado muchas finales.. Así que seguimos", añadió.

Alícia Homs (PSOE), miembro del Parlamento Europeo denunció que se promueva la idea de trabajo duro sin que luego se recompense de forma correcta: "Hablan de 'cultura del esfuerzo', pero luego les cuesta pagar el SMI o remunerar a un becario. Mucho exigir sacrificio, poco cumplir derechos".

Las mejores respuestas

Por su parte, numersoso ciudadanos han mostrado su malestar también en tonos más serios o irónicos, pero igualmente reivindicativos, sugiriendo que Alcaraz no trabaja en las mismas condiciones que la mayoría de españoles: "¿Está comparando un deportista de élite que gana millones con un trabajador medio que se tira horas destrozándose el lomo por las migajas del empresario?".

Estas son, en resumen, las respuestas más jugosas, ingeniosas y certeras que han resonado tras el comentario de Garamendi.

Y a ti, ¿te parece bien trabajar 37,5 horas a la semana?

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas ha abierto un debate que va más allá de los números. Para algunos es una oportunidad de equilibrar vida personal y profesional, mientras que para otros supone un riesgo para la productividad y la competitividad. Y a ti, ¿te parece bien trabajar 37,5 horas a la semana?

(Pincha aquí si no puedes ver nuestra encuesta)