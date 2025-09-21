Carlos Alcaraz va a empezar su partido en la Laver Cup y llama mucho la atención ver quién salta a la pista

El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del mundo y reciente campeón del US Open, ha vivido una jornada difícil en la Laver Cup tras haber caído por 6-3 y 6-2 en 71 minutos ante el estadounidense Taylor Fritz.

El de El Palmar siempre había ganado al norteamericano, número cinco del mundo, pero esta vez, en la Laver Cup, la cosa ha sido muy distinta. Fritz se ha hecho fuerte en la competición y ha certificado una victoria que ha servido para poner al equipo del Resto del Mundo 7-3 este sábado.

Alcaraz se cruzó ante un Fritz al que le salió todo y que logró ganar el 80% de todos sus puntos con el primer saque. Un día para el recuerdo para el estadounidense que se encontró, además, con 19 errores no forzados del español.

Antes del partido entre Alcaraz y Fritz en San Francisco (Estados Unidos), el australiano Alex De Miñaur hizo lo propio ante el alemán Alexander Zverev y el argentino Francisco Cerúndolo doblegó al danés Holger Rune.

La primera jornada, la de este viernes, el equipo europeo se llevó tres de los cuatro partidos, pero la puntuación va cambiando a lo largo del fin de semana. Los partidos del viernes valían por un punto, los de este sábado entregaban dos, y los de este domingo entregarán tres. El primer equipo en alcanzar los 13 puntos será campeón.

Pero antes de que el partido arrancara, ha habido una escena que ha llamado mucho la atención. Sobre la pista, apareció el creador de la Laver Cup y leyenda del tenis, el suizo Roger Federer. Pero no lo hizo solo, ya que había otro deportista de altísimo nivel que le acompañaba.

Se trata de la estrella de los Golden State Warriors de la NBA, el norteamericano Stephen Curry. Ha sido el encargado de tirar la moneda para que Alcaraz y Fritz eligieran cómo arrancar el encuentro. No es la primera vez que acude a un partido de tenis, Curry ya se dejó ver en la final del US Open que el de El Palmar ganó hace unas semanas.