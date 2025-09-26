Le preguntan a Garamendi por su jornada laboral en 'El Intermedio', responde y la réplica del reportero arrasa

El reportero de El Intermedio Isma Juárez ha tenido un breve encuentro con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha sido noticia este jueves por criticar el intento de reducción de la jornada laboral propuesta por el ministerio de Trabajo y tumbada en el Congreso por PP, Vox y Junts.

En su intervención en el Forbes Spain Economic Summit, Garamendi ha asegurado que "el diálogo social por parte del ministerio de Trabajo cada día es menor": "Yo lo defino como el monólogo social".

"¿Tú crees que Carlitos [en referencia al tenista Alcaraz] trabaja 37 horas y media a la semana? No. Es la cultura del esfuerzo, de sufrir, de saber qué pierdes y qué ganas", ha asegurado.

Ha añadido Garamendi que antes de dar el mensaje de "trabajar menos para vivir mejor" es necesario "fomentar la cultura del esfuerzo".

En este contexto, Isma Juárez, de El Intermedio, le ha preguntado a Garamendi por su jornada laboral: "¿Es de más de 40 horas?". "Hombre, más de 40 horas, la jornada laboral, un día...", ha respondido el jefe de la patronal en un desayuno organizado por la CEOE en el hotel Ritz junto a algunos de los mayores empresarios de España.

"No sé como a usted le gusta que trabajemos mucho", le ha replicado el reportero. "Pero es que un día son 24. No, a mí me gusta que la gente trabaje de forma eficaz. Puede ser mucho o menos, no consiste en más o menos horas, consiste en una palabra que se llama productividad y competitividad", ha añadido Garamendi.

Y la última pregunta lo ha desmontado: "¿Y no cree que si trabajamos menos igual estamos más felices?".

En el mismo encuentro ha estado la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, a la que ha preguntado por el café con leche del desayuno y la dos exdirigentes del PP Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal y ha querido saber si se han saludado en el acto.