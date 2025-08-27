Aagesen reivindica en el Senado el despliegue "sin precedentes" contra los incendios y defiende la actuación del Gobierno

La Vicepresidenta tercera del Gobierno y Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante su declaración en el Senado

Tras la ministra de Defensa, Margarita Robles, la siguiente en comparecer en el Senado para dar explicaciones acerca de la gestión de los incendios por parte del Gobierno ha sido la vicepresidente tercera y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Durante su comparecencia, la ministra ha reivindicado la labor del Gobierno desde el comienzo de la catástrofe que se ha saldado ya con más de 370.000 hectáreas quemadas en toda España en algo más de tres semanas. Aagesen ha aludido en primer lugar al incremento del presupuesto en "prácticamente un 50%" desde 2018 destinado a la prevención y extinción de incendios forestales.

En este sentido, la ministra ha defendido que entre 2024 y 2025, el Gobierno ha aumentado casi un 30% el presupuesto, pasando de 107 a 134 millones de euros destinados a esta materia (108 para extinción y 26 para prevención). Y todo ello pese a tratarse de un tema cuyas competencias residen en las autonomías, según ha recordado Aagesen.

Asimismo, ha señalado que su ministerio ha gestionado de forma directa 149 millones de euros, que están cerca de agotarse al 100%, además de destacar que del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se han destinado 252 millones de euros a las CCAA desde 2021, aunque ha destacado que deben ser las comunidades las que den cuenta de cómo y cuándo se han utilizado.

Despliegue "sin precedentes" y efectos del cambio climático

Por otro lado, y en la misma línea de lo que ya apuntó el presidente del Gobierno y la ministra Robles, el Ejecutivo ha llevado a cabo un "despliegue sin precedentes" contra los incendios que han asolado el país, al tiempo que ha destacado que responderá a las necesidades de las comunidades autónomas para restaurar las zonas afectadas por los incendios.

Del mismo modo, y también parafraseando a Sánchez, la ministra ha instado a todos a realizar "una reflexión clara para analizar desde el rigor técnico las causas de la virulencia de estos incendios en distintos territorios y cuáles son las consecuencias", que ha achacado, entre otros motivos, a los efectos "evidentes" del cambio climático. En relación a esto, ha mencionado los devastadores efectos de la DANA que asoló Valencia en octubre del pasado año.

"Es la única forma de ser capaces de llevar a cabo políticas públicas que nos protejan, nos permitan la anticipación y adaptarnos", ha asegurado ante los presentes. También ha afirmado que desde "el primer día contra la ola de incendios" el Gobierno se ha "tomado muy en serio la emergencia climática" y ha destacado el "importantísimo reto" que "nos interpela a todos".

Por ello, ha pedido a todas las instituciones que se unan al gran Pacto de Estado contra la Emergencia Climática anunciado por Sánchez el pasado domingo 17 de agosto desde Galicia, y ha vuelto a dar importancia a que España tiene que convertirse en "un país más resiliente ante la emergencia climática".

"Es importante un paso firme y seguir avanzando para que un pacto se convierta en política de estado contra la emergencia climática, con todos los medios posibles para anticiparnos a los riesgos y prepararnos mejor para dar respuesta de inmediato", agregó.

Por último, ha sostenido que ahí es donde tiene que estar el foco, en "dar respuesta a lo que está por venir, una emergencia que no solo la confirman las previsiones de la ciencia sino la propia realidad".