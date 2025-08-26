Robles critica la "ingente" y "abstracta" petición de medios del PP para los incendios: "Pidieron 20 helicópteros para el transporte personal y no se usó ninguno"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha criticado este martes la "ingente" y "abstracta" cantidad de medios que las Comunidades Autónomas del PP pidieron al Gobierno central para las labores de extinción de los diferentes incendios que han asolado España en los últimos días. Material que, en algunos casos, ni se llegó a utilizar o se hizo de una manera mucho más reducida de la solicitada.

En una comparecencia en el Senado a petición del PP, Robles ha asegurado que hasta el día 15 de agosto, el trabajo de las Fuerzas Armadas con los equipos técnicos de las diferentes regiones afectadas por los incendios fue "coordinada" y "continuada". "Cuando alguna CC.AA. no tenían algún equipo, se suplía con los medios del Ejército", ha asegurado Robles.

Sin embargo, la ministra de Defensa ha señalado que esta relación entre Gobierno y CC.AA. cambió súbitamente el viernes 15 de agosto, cuando el líder del PP pidió públicamente más medios operativos, más maquinaria pesada y más medios aéreos para ayudar en la extinción. “Es evidente que la UME está haciendo un excelente trabajo, pero necesitamos más”, dijo Feijóo durante la visita a un puesto de mando habilitado en Castilla y León contra uno de los incendios.

"Feijóo hace unas referencias al Ejército que son sorprendentes. Una declaración en clave política y que no son procedentes cuando hay gente que se están jugando la vida", ha dicho la ministra al respecto. Y detalla que entre las 20.42h. y las 23.00h. de la noche de aquel viernes, las tres regiones del PP más afectadas por los incendios (Castilla y León, Galicia y Extremadura) pidieron en cadena "de manera sorprendente y coordinada" refuerzos del Ejército. "Unas necesidades de medios muy en abstracto y en cantidades muy increíbles. Se pedía más maquinaria pesada, como si no la hubiera; máquinas empujadoras, vehículos nodrizas, un número de medios que en toda la UE no existía, drones con visión térmica...", ha enumerado la ministra.

En este capítulo, Robles ha querido dar un mensaje de apoyo a los consejeros de estas CC.AA. porque cree que se vieron obligados a hacer estas peticiones. "Sé que todos los consejeros han sufrido y lo han pasado mal. Tomar decisiones es difícil. Y cuando viene alguien de fuera, aunque sea del mismo partido... Yo me pongo en el lugar de esos consejeros, que a las 23.00h. les piden que soliciten unos medios", ha explicado.

De hecho, Robles ha dicho que algunos de esos medios solicitados por las regiones gobernadas por el PP no fueron finalmente utilizados. "De los 15 puestos de mando avanzados solicitados al final no se puso en activo ninguno. Sólo se pidieron dos a última hora. El 18 de agosto, se pidieron 20 helicópteros para el transporte personal. El día 22, cuatro días después, todavía no habían hecho transporte alguno pese a que eran muy importantes. Lo mismo con respecto a la petición de zonas de avituallamiento y módulos de servicio. Hasta la fecha, en un puesto de Castilla y León en el que se hizo cabida para 200 personas, sólo han acudido a cenar veinte personas y dos turistas", ha afeado Robles.

Finalmente, la ministra ha dicho que para luchar contra los incendios "hay que trabajar todo el año". "Hay que tener al personal preparado y hay que realizar labores de preparación. Sólo así se puede hacer frente a circunstancias inéditas como las que hemos vivido este verano", ha dicho. En ese sentido, ha felicitado especialmente a regiones como Andalucía y Aragón, gobernadas por los 'populares' Juanma Moreno y Jorge Azcón. "Quiero aprovechar para hacer una felicitación muy especial a Andalucía y Aragón, donde, efectivamente, desde hace muchos años se ha trabajado mucho esta materia", ha dicho la ministra.

Antes de su intervención, la ministra ha pedido la difusión de un vídeo de unos 40 minutos de duración con imágenes de algunas de las actuaciones de la UME, el Ejército de Tierra, Infantería de Marina y el Ejército del Aire y del Espacio contra los fuegos en estos últimos días.