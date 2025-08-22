Sánchez anuncia una ​comisión interministerial para definir el pacto de Estado contra la emergencia climática

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes que su Gobierno pondrá en marcha el próximo martes, 26 de agosto, una comisión interministerial para definir el Pacto de Estado por la emergencia climática que el líder socialista ya anunció hace unos días durante la ola de incendios que asola España y que ya suma más de 350.000 hectáreas quemadas solo en este mes.

Durante su visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Somiedo y Cangas del Narcea para conocer de primera mano la evolución del incendio forestal de Degaña, Sánchez ha defendido que la emergencia climática "avanza cada vez de forma más acelerada y las consecuencias son más graves". "Tenemos que redimensionar y volver a redefinir todos los aspectos vinculados con la mitigación y adaptación al cambio climático. Y tenemos que hacer una apuesta que trascienda de las legislaturas y que las políticas sobre la emergencia climática sean políticas de Estado", ha dicho.

La comisión interministerial estará liderada por el de Transición Ecológica que dirige la vicepresidenta Sara Aagesen, pero también contará con la presencia del ministerio del Interior.

Igualmente, Sánchez ha aceptado la propuesta del presidente de Asturias, el también socialista Adrián Barbón, para que la próxima conferencia de Presidentes Autonómicos - que tendrá lugar precisamente en su región - sirva para definir e implementar todas las políticas que tienen que ver con la prevención y la respuesta cuando se producen calamidades como esta ola de incendios.

Por lo demás, Sánchez ha vuelto a subrayar su compromiso de reconocer en el próximo Consejo de Ministros como zona catastrófica las áreas afectadas por los incendios y ha dado las gracias a la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, por su trabajo durante estos últimos días. "Ha estado siempre, en estos días tan largos, al pie del cañón", ha dicho.

Sus palabras de agradecimiento a Barcones llegan después de que el dirigente del PP, Elías Bendodo, la tildara públicamente de "pirómana" por asegurar que las autonomías gobernadas por los populares habían pedido "imposibles" en lo relativo a medios y efectivos reclamados para combatir los incendios.