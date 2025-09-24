Aguirre asegura que el presunto fraude del novio de Ayuso es un "caso común" de "personas que discuten" sobre facturas con Hacienda (y lo ha dicho en serio)

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha enmarcado la apertura de juicio oral contra el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, en uno de los muchos casos" en nuestro país de "personas que discuten" con Hacia sobre si una factura puede pasarse como gastos o no.

"Este es uno de los muchos casos que hay en España de personas que discuten con la Agencia Tributaria si una factura realmente la pueden poner como gastos o no la pueden poner. Eso es lo que se está discutiendo", ha afirmado en declaraciones a los medios antes de asistir a un desayuno informativo de Forum Europa protagonizado por el vicepresidente de la Generalitat valenciana Gan Pampols.

Recordemos que la Justicia ha decidido abrir juicio oral contra González Amador, novio de la presidenta madrileña, por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021, así como supuesta pertenencia a grupo criminal.

Durante la pandemia, González Amador puso en contacto a dos empresas para la compraventa de material sanitario de protección por valor de 42 millones de euros. Esto le reportó unos jugosos beneficios de los que no habría tributado en parte a Hacienda a través de una supuesta confección de facturas falsas para aumentar sus supuestos gastos y reducir el beneficio. No se trataría, por tanto, de facturas que se pasan como gasto o no, como dice Aguirre, sino de la presunta elaboración deliberada de presuntas facturas falsas para pagar menos a Hacienda.

Aguirre también ha restado importancia a la supuesta pertenencia a grupo criminal de la pareja de Ayuso, asegurando que oyó en televisión que "un grupo criminal son dos personas que deciden hacer una factura". Además, ha recordado que "lo que este señor pudiera haber hecho" lo hizo en la declaración de 2020 o 2021, cuando "no conocía siquiera a la señora Ayuso". Una afirmación que también es mentira, puesto que el romance entre ambos se conoció en mayo de 2021 y el impuesto de Sociedades correspondiente a 2020 se debía presentar en julio de ese año.

A renglón seguido ha asegurado que este caso "nada tiene que ver" con el de la esposa del presidente, Begoña Gómez, o con el de su hermano, ya que "presuntamente" la primera habría utilizado la Moncloa "para sus negocios particulares", mientras el segundo habría accedido a un puesto a la Diputación de Badajoz por ser "el hermanísimo" de Pedro Sánchez.