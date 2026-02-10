Aitor Esteban anticipa cuándo cree que habrá elecciones en España: en cuanto ocurra esto serán convocadas

El portavoz del PNV Aitor Esteban interviene durante la segunda jornada de la investidura del secretario general del PSOE Pedro Sánchez.

Aitor Esteban ha concedido una entrevista a Aimar Bretos en la cadena SER. Allí ha hablado de la actualidad política, marcada por la victoria del PP en Aragón y en Extremadura pero con fuertes subidas de Vox.

El presidente del PNV ha afirmado que Pedro Sánchez debería ir pensando en un adelanto electoral: "No creo que tenga que convocar mañana, mañana. Creo que tiene que ir pensando en ello".

Ha añadido Esteban que si Sánchez estuviese en el otro lado "tendríamos que escucharle todas las cosas que iba a decir" en referencia a que no tiene presupuestos, ni mayorías en el Congreso por los desplantes de Podemos y Junts.

"No vas a poder sacar leyes adelante. Los fondos europeos se van a bajar muchísimo y no tienes presupuesto. Te queda todavía año y medio de legislatura, ¿a base de Decreto Ley además ómnibus? Va a ser insoportable", ha afirmado el dirigente vasco.

Sin alternativa al PSOE

Ha señalado Esteban que también va a ser insoportable para todos los grupos políticos: "Entiendo que convoque cuando le convenga. La única ventaja que tiene es que no hay alternativa posible y eso sucede porque está Vox, que es el elefante en el garaje. No es una situación que los constituyentes hubieran previsto".

Sobre el futuro de España, Esteban ha añadido que "los dos grandes partidos siguen con poca visión de largo plazo excitando los extremos": "Está viendo como evoluciona la demoscopia, en cuanto suba Vox, eso hará que el PP baje algo y el PSOE se estabilice, van a estar bastante parejos y quizás pueda ser el momento de hacer una convocatoria electoral, pero me parece irresponsable".

Ha criticado Esteban que el PP "legitime" el discurso de Vox con, por ejemplo, el fichaje de Vito Quiles: "Desde el primer día hablé de cordón sanitario de no hacer referencia a ellos y el primero que lo rompió fue el presidente del Gobierno, el resto de los partidos de izquierdas también, incluso cuando no es necesario nombrar a Vox, se le ha nombrado".