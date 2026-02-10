El Gran Wyoming responde con rotundidad a Miguel Tellado, que lo comparó a Vito Quiles

La campaña electoral en Aragón acabó con un acto del Partido Popular de Jorge Azcón con Vito Quiles, algo que ha sido criticado por ciertos sectores de la izquierda parlamentaria.

En el PP, su secretario general, Miguel Tellado, ha dado una curiosa explicación acerca de la presencia del comunicador en el cierre de campaña, donde participó en un acto con jóvenes.

Según Tellado, lo que hace Vito Quiles preguntando a la gente por la calle —para muchos es "acosar" a rivales políticos de la derecha y la ultraderecha mediática— ya lo hacía antes el Gran Wyoming con Caiga quien caiga.

Una afirmación que no es del todo cierta porque Wyoming era presentador y no reportero de calle. Ahora, desde El Intermedio, el aludido ha respondido tirando de sentido del humor.

"¿Ha dicho que persigue a la gente para conocer su opinión?", se ha preguntado Wyoming. "Eso es completamente falso, señor Tellado, jamás he perseguido a nadie con un micrófono, eso lo hacían otros que cobraban bastante menos".

"En cualquier caso los reporteros del Caiga quien caiga eran profesionales que trabajaban para un programa de entretenimiento y Vito Quiles ni entretiene, ni es profesional, ni es reportero ni es nada", ha zanjado el presentador de laSexta.

Como ha contado previamente Sandra Sabatés, "durante este acto el agitador ultra mantuvo su habitual tono agresivo, animando a meter al presidente del Gobierno en prisión y criticando la prohibición de redes sociales a menores de 16 años".

Dudas en el PP

Como cuenta Pablo Montesinos en El HuffPost, desde el propio PP hay dudas acerca de si fue buena idea o no llevar a Vito Quiles al cierre de campaña: "En el PP de Aragón cree que esta decisión no ha afectado al resultado cosechado en las urnas, pero otros barones del partido creen que imitar a Vox no es una decisión correcta".

"Copiarles nunca va a ser la solución. Creo que estas elecciones pueden servir para marcar estrategias de cara al futuro. Debemos decidir entre seguir la estela de Vox y competir en sus nichos o ir a otra estrategias más transversal", cuenta Montesinos en boca de un barón del PP.

"Esto es un desastre. ¿En qué momento permites que se convoquen unas elecciones para bajar escaños?" Tal y como está el país, que perdamos escaños es inconcebible", ha contado Montesinos que dicen desde el PP.