La última maniobra de Rusia contra Francia: intentar implicar a Macron en el caso Epstein

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el de Francia, Emmanuel Macron, en sendas imágenes de archivo.

Rusia tiene en la diana a Francia. Y no es algo nuevo. La potencia europea es una de las voces más potentes, severas y comprometidas con Ucrania, el país que Vladimir Putin ordenó ocupar hace casi cuatro años. Así que la estrategia de embarrar al enemigo está en marcha desde el primer día desde el Kremlin: difama, que algo queda.

En esa línea, el país vecino ha descubierto ahora una campaña de desinformación prorrusa que vincula falsamente al presidente galo, Emmanuel Macron, con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, según informó una fuente del Gobierno francés a la agencia Reuters.

Dicha fuente explicó que el servicio estatal de Vigilancia y Protección contra la Interferencia Digital Extranjera fue el que detectó una operación que empleó tácticas similares a las de Storm-1516, un grupo prorruso que las autoridades estadounidenses sospechan que difundió desinformación durante la campaña electoral presidencial estadounidense de 2024 y también antes de los Juegos Olímpicos de París, celebrados en 2024.

El contenido incluía capturas de pantalla de correos electrónicos falsos, que se hicieron pasar por una nueva filtración de archivos de Epstein del Departamento de Justicia de Estados Unidos e implicaban a Macron. Si accedes al buscador creado ex profeso para este caso, verás que no, que el presidente francés no aparece.

Un correo electrónico, por ejemplo, describía falsamente a Macron como anfitrión de una fiesta con menores de edad, motivo por el que fue procesado Epstein (aunque se suicidó en 2019, antes de que se supiera todos) y también su exnovia y socia, Ghislaine Maxwell, condenada a 20 años.

Paso a paso

La operación de desinformación comenzó con un sitio web que se hacía pasar por el diario francés France-Soir. El dominio falso publicó un artículo el miércoles acusando a Macron de tener vínculos con Epstein. La información se difundió posteriormente mediante un vídeo publicado en la plataforma X de Elon Musk, según la fuente.

French Response, una cuenta X gestionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, calificó el artículo de falso y negó su contenido.

El sitio web falso fue dado de baja tras una queja del verdadero France-Soir, pero Reuters descubrió que el vídeo, que supuestamente era un reportaje, aún podía verse en X. Cuando Reuters le preguntó si las autoridades francesas le habían solicitado la retirada del vídeo, la citada red no respondió.

La publicación inicial del vídeo provino de una cuenta vinculada a Storm-1516, según la fuente. Muchas otras cuentas también difundieron el contenido.

No fue posible contactar de inmediato con la Embajada de Rusia en París para obtener comentarios. Un funcionario francés afirmó que París había expresado previamente su preocupación a Moscú por lo que considera esfuerzos rusos para desacreditar a Macron, incluso durante su primera campaña presidencial en 2017. Moscú negó dichas acusaciones.

Los Gobiernos europeos han acusado a Rusia y a actores prorrusos de orquestar una campaña más amplia de injerencia destinada a desestabilizar a los gobiernos europeos y debilitar a la Unión Europea. Moscú rechaza las acusaciones.

Así intimida Rusia a Europa: de guerras híbridas y provocaciones peligrosas Las violaciones del espacio aéreo en el este o el misterio de los drones que han cerrado aeropuertos en Dinamarca y Noruega acrecientan la angustia. Rusia se desmarca, mientras la OTAN y la CE se debaten entre las palabras y las acciones.

El caso Lang: lo que sí aparece

Macron sí se pronunció ayer tarde sobre el caso Epstein pero para asegurar aseguró que lo importante es que la justicia de Estados Unidos "tiene que hacer su trabajo", en especial con respecto a las víctimas. "La justicia allí tiene que hacer su trabajo", subrayó el presidente francés, abordado por la prensa durante la inauguración en París de la feria vinícola Wine Paris, donde se mostró reticente a ir más allá por considerar que no es su rol participar en ese debate público.

Se pronunció así después de que el caso salpicara de lleno en la política francesa a través del exministro socialista Jack Lang, una figura muy influyente de la izquierda y en el mundo de la Cultura que aparece mencionado más de 600 veces en los archivos de Epstein revelados hasta la fecha.

Como consecuencia del descubrimiento de sus vínculos, y los de su hija, con el fallecido pederasta convicto estadounidense, Lang presentó este sábado su dimisión de su cargo de presidente del Instituto del Mundo Árabe (IMA), tras abrir la Fiscalía Nacional Financiera una investigación preliminar contra ambos el viernes pasado.

Este lunes, además, se supo que Lang y su esposa han sido puestos bajo protección policial por amenazas vertidas contra ellos en las redes sociales, según informó la prensa francesa. Amenazas que han pasado, también a los hechos: el que fuera ministro bajo el mandato del presidente François Miterrand, un referente en la izquierda nacional, ha sido víctima de una agresión.

Según ha relatado, Lang fue empujado al suelo frente a la Ópera de París, donde tenía lugar una manifestación contra el abuso sexual infantil. "El individuo, que estaba muy activo en estas redes sociales, fue condenado a ocho meses de prisión", ha agregado su letrado, cita Europa Press.

Adicionalmente, una ONG francesa que lucha contra la violencia sexual contra menores ha pedido la reapertura de una investigación llevada a cabo en 2019 en Francia, a fin de determinar si el lujoso apartamento que tenía Epstein en París fue escenario de crímenes sexuales e identificar a las posibles víctimas.