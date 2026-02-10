Una clienta se queja de que le pusieron una tapa de patatas en un bar: la réplica del dueño, para emplatarla y exponerla en la Academia de Gastronomía

Hay veces que una persona tiene que leer algo en más de una ocasión para verificar que es cierto porque no tiene el menor sentido. Esto es lo que, a buen seguro, le ha ocurrido al dueño de un bar cuando ha leído lo que una clienta ha dicho de su negocio.

La gente se suele quejar cuando están mal atendidos o se quedan con hambre. Lo que no suele ocurrir es que los clientes pongan una mala nota a un local porque le ponen una tapa cuando pide una bebida.

"Me sirvieron una tapa de patatas fritas gratis como si yo fuese pobre, y cuando llegó mi comida ya no tenía hambre", ha empezado diciendo esta persona en Google, dejando una estrella al local.

"La camarera decía 'sin problema' en vez de 'gracias' y al pagar me preguntó si quería el cambio. No, bonita, si quieres encima te doy propina a ti. Aparte, por si no fuera poco, me dolía la barriga desde hacía tres días y la comida no me quitó el dolor; es más, me provocó aún más gastroenteritis. NO volveré. ¡Gracias por nada!", ha escrito en la nota, dejando a muchos ojilpláticos.

Como no podía ser de otra forma, el dueño del local no entiende nada y plasma negro sobre blanco, en una lista, lo que cree que ha pasado. "Déjame a ver si lo entiendo, estás cabreada porque...

Comiste tanta comida gratis que ya no tenías hambre.

que ya no tenías hambre. Damos comida GRATIS y te hace sentir pobre , si vienes otra vez, avisa y el entrante serán 25 euros.

, si vienes otra vez, avisa y el entrante serán 25 euros. Nuestra comida no lleva ibuprofeno en la receta.

en la receta. Nuestra magnifica trabajadora siga siendo amable aún cuando viene gente amargada como tú.

"Lamentamos que las leyes de la medicina y la responsabilidad personal no jugasen a su favor esa noche. Nuestro personal, las recetas sin droga y los modales permanecerán sin cambios. Gracias por nada!", ha sentenciado el dueño del negocio, llevándose el aplauso de muchos en redes.