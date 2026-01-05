Albares, tras la caída de Maduro: "Sienta un precedente muy peligroso. No nos vamos a resignar a que se imponga la ley de la selva"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha alertado este lunes de las consecuencias que puede tener la vulneración del derecho internacional después de que Estados Unidos lanzara este sábado una ofensiva en Venezuela para detener a su presidente, Nicolás Maduro. "Cuando se pone en jaque el orden internacional, se pone en jaque la democracia como sistema de convivencia pacífica", ha señalado.

En una entrevista en la Cadena Ser, Albares ha señalado que cualquier solución para la crisis política y social que lastra Venezuela desde hace años "no puede venir impuesta desde el exterior, y mucho menos por la fuerza". "Tiene que ser una solución democrática y pacífica. Cualquier otra opción sólo trae desestabilización. Si no se respeta el derecho internacional, no pueden llegar la paz y la democracia", ha dicho.

El ministro de Exteriores ha evitado decir si la detención de Maduro es un "secuestro", pero sí ha dicho que esta operación ejecutada por Donald Trump supone un "precedente muy peligroso". "No nos vamos a resignar a que se imponga la ley del más fuerte o la ley de la selva. No se puede conseguir a través de la coerción una parte de la soberanía o los recursos naturales", ha añadido.

Albares ha defendido que España está manifestando su postura contraria a esta acción desde el primer momento, dando valor a los comunicados de la UE y de varios países latinoamericanos en los que incluyó su firma. "A mí me hubiera gustado un comunicado de la UE más duro, pero en ese documento se pide el respeto al derecho internacional en los dos primeros párrafos. Y eso tiene un acento muy español", ha dicho.

El ministro defiende que España está liderando un "rearme moral" para defender un orden mundial basado en reglas. "No nos van a encontrar nunca atizando ningún fuego. El uso de la fuerza y la violación de la soberanía de un país es algo que nosotros rechazamos claramente", ha señalado.

El Gobierno español asegura que mantendrá sus comunicaciones tanto con la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como con la oposición. Y ha criticado que el PP esté usando esta situación para cargar de nuevo contra el Ejecutivo. "Feijóo está fuera de la posición que mantiene sobre esta cuestión los países de la UE y varios países latinoamericanos. Para el partido que nos llevó a la guerra en Irak, en flagrante vulneración del derecho internacional, no me sorprende", ha concluido.