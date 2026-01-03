Trump confirma un ataque a "gran escala" contra Venezuela y asegura que Maduro y su esposa han sido capturados por EEUU

El presidente de EEUU, Donald Trump, anuncia la "Flota Dorada" de la Armada en Mar-a-lago, (Palm Beach), el 22 de diciembre de 2025.

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha confirmado este sábado un ataque a "gran escala" contra Venezuela y asegura que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, han sido "capturados" por Estados Unidos.

El presidente norteamericano ha asegurado desde la red social Truth Social que han sido trasladados en avión "fuera del país". "Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses", ha señalado.

"Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11:00 a. m. habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago. ¡Gracias por su atención! Presidente Donald J. Trump", ha asegurado en el mensaje.

El mandatario republicano también ha tenido una breve entrevista telefónica con The New York Times y ha celebrado con éxito la misión destinada a capturar al líder venezolano. "Una muy buena planificación y muchísimas tropas y gente excepcionales. Fue una operación brillante, la verdad", ha razonado.

Donald Trump no ha ofrecido más detalles, pero su mensaje lo ha compartido horas después de que varios puntos de Venezuela hayan sufrido varias explosiones. El Gobierno venezolano ha asegurado que los ataques aéreos los ha perpetrado EEUU y que han sido sobre Caracas y los estados de Aragua y La Guaira.

Por el momento, el Gobierno de Maduro no ha confirmado la afirmación de Donald Trump y si su presidente ha sido o no capturado por Estados Unidos. Lo que sí ha hecho ha sido publicar un comunicado denunciando los hechos.

"La República Bolivariana de Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira", ha señalado en el escrito.

"Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas", ha explicado en el comunicado.

Para ello, el Ejecutivo venezolano ha activado "todos los planes de defensa nacional para ser implementados en el momento y circunstancias adecuadas" y que Maduro había firmado una orden de implementación del decreto que "declara el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población".