Los tres minutos de humillación a Rubén Gisbert por fingir mancharse de barro en la DANA: "Es usted un farsante"

Hace un año, mientras los valencianos lloraban por los 230 fallecidos por la DANA, el youtuber Rubén Gisbert fue pillado manchándose aposta las rodillas de barro antes de entrar en un programa de televisión. Un gesto que le granjeó numerosas críticas en redes sociales por intentar dramatizar y sacar rédito de una situación ya de por sí terrible.

Este miércoles, Gisbert comparecía en la comisión de investigación sobre la DANA de Les Corts como presidente de la asociación 'Sólo el Pueblo Salva al Pueblo'. Las víctimas lo recibieron con abucheos, pero fue el diputado socialista José Muñoz quien aprovechó su comparecencia para recordarle el infame vídeo del barro.

"Mientras miles de personas lo perdían todo, usted estaba machándose las rodillas de barro como un simple farsante para aprovecharse de esta tragedia. Ese es usted. Después de ver estas imágenes, usted debería replantearse qué hace en esta comisión. No tiene ninguna credibilidad. Jugó con los sentimientos de gente que lo había perdido todo. Y mientras ese dolor invadía al pueblo valenciano, usted estaba intentando ver cómo aprovecharse de la tragedia y del dolor ajeno. Usted debería haber reflexionado y no haberse inscrito en esta comisión. Usted es la demostración de que no se respeta ni la memoria de las víctimas. Nos está haciendo peores como sociedad", le ha señalado Muñoz.

El dirigente socialista aprovechó su intervención para cargar contra el PP al permitir la comparecencia de Gisbert. "Usted es un juguete roto. El problema es el PP, que le permite que usted socave las instituciones en el lugar más sagrado para una democracia, que es el parlamento", ha dicho.

La intervención de José Muñoz contra Gisbert ha corrido como la pólvora en redes sociales y muchos le han agradecido sus palabras contra el youtuber.

En otro momento de la intervención, Muñoz espetó a Gisbert que su credibilidad está "igual de manchada que esas rodillas" que se veían en el vídeo y le reprochó que viva en una "mentira", como las que difundió sobre el parking del centro comercial Bonaire, "otra más". "Está haciendo el ridículo", le afeó, al tiempo que le acusó de "insultar" a la presidenta de la Associació de Víctimes Mortals de la Dana, Rosa Álvarez.