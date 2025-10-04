Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Albares celebra "un paso más hacia la paz" en Gaza y defiende "un Estado palestino real, viable y sin Hamás"
El ministro de Asuntos Exteriores insiste en que se trata de "una organización terrorista que jamás ha creído en la solución de dos Estados".

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores.Europa Press via Getty Images

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha celebrado este jueves que se ha dado "un paso más hacia la paz" con la aceptación de Hamás del plan de paz propuesto por el presidente de EEUU, Donald Trump. En una entrevista en TVE, el titular de Exteriores ha subrayado que "es un paso que el Gobierno de España saluda".

Albares ha destacado que "todo lo que pueda abrir un horizonte de paz y que pueda permitir la liberación de los rehenes, el alto el fuego y la entrada de alimentos y ayuda humanitaria, bienvenido sea". Aun así, advierte de que "no es el paso definitivo, todavía quedarán sin dudas muchos escollos",

En este sentido, ha explicado que "lo que ha hecho Hamás es ofrecer la posibilidad de negociaciones técnicas en vista de la liberación de los rehenes", una oferta que incluiría "la retirada del ejército israelí". "Estamos al inicio", ha reconocido, aunque pide no minimizar este movimiento de Hamás porque es "importante". "Estamos hablando de una organización terrorista que tiene rehenes en sus manos, por lo tanto es un paso que valoramos como muy positivo hacia la paz", apostilla.

Ahora, lo que hace es pedir responsabilidad a todos los actores implicados: "Hago un llamamiento a todas las partes que tienen la posibilidad de influir sobre ese alto el fuego, la ayuda humanitaria, la liberación de los rehenes y el fin de esta violencia que no parece tener fin, para que exploren hasta el final todas esas posibilidades y negocien de buena fe para conseguir por fin la paz de los palestinos y de Oriente Medio".

Asimismo, Albares ha reiterado el compromiso de España con cualquier iniciativa que ayude a frenar la violencia: "Como hemos siempre en cualquier sitio donde se pueda evitar la violencia, no vamos a escatimar en apoyo a cualquier posibilidad que haya de paz. Si todo esto sirve aunque sea para liberar a un solo rehén, para que haya un día en el que los palestinos de Gaza puedan acceder libremente a los alimentos, para que cesen los bombardeos injustificados, bienvenido sea".

Desarme de Hamás: "Es una organización terrorista que jamás ha creído en la solución de dos Estados"

El jefe de la diplomacia española ha insistido también en la necesidad de avanzar hacia una solución política duradera basada en la coexistencia de dos Estados. Sostiene que, a largo plazo, "lo que va a traer seguridad y prosperidad para el pueblo palestino y el de Israel, es la existencia de un Estado palestino realista y viable que conviva con el Estado de Israel".

Para esto, considera que "tiene que haber un Estado palestino sin Hamás, con el desarme de esta organización". "Como he dicho en muchas ocasiones, un Estado palestino es Gaza y Cisjordania bajo una única autoridad palestina, que tengan continuidad territorial y por lo tanto estén conectados por un corredor, que tenga una salida libre al mar con un puerto en Gaza y que tenga su capital en Jerusalén Este".

Algo que, desde su punto de vista, solo puede conseguirse "si Hamás no juega un papel en la gobernanza de Palestina", puesto que, reitera, es "una organización terrorista que jamás ha creído en la solución de dos Estados. Solamente cree en la violencia, no es un socio para la paz". "La Autoridad Nacional Palestina es el socio de España y de la comunidad internacional para la paz", ha sentenciado.

