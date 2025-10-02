Almeida admite ahora que "el síndrome postaborto no es una categoría científica reconocida"

Donde dije digo, digo... El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, parece haber recogido cable durante la mañana de este jueves tras sus declaraciones de los últimos días. Libertad para abortar sí, pero también libertad para recibir información sobre el "síndrome postaborto". Esa era la postura de un Almeida que, apenas un día más tarde, ha rectificado reconociendo que este 'síndrome' no está respaldado por evidencias científicas.

"El síndrome postaborto no es una categoría científica reconocida", ha señalado el primer edil madrileño tras decir públicamente todo lo contrario hace unas horas. Y ha matizado sus palabras respecto a la "obligatoriedad" de esta iniciativa. "No se obligará (a las mujeres) a recibir ningún tipo de información sobre el trauma postaborto".

Sin embargo, la rectificación no ha sido completa, ya que, en la guerra que mantienen PP y VOX con los populares en caída libre y los de Abascal subiendo como la espuma, los de Feijóo tratan de matizar cada declaración y distanciarse lo máximo de la formación verde.

Así, Almeida ha reiterado que aportar información a las mujeres "no es apoyar el argumentario que utiliza VOX", y ha pedido que a las mujeres se les ofrezca información "veraz", apoyándose en sus "extraordinarios profesionales".

"Apoyar que se dé información a las mujeres no es apoyar el argumentario que utiliza Vox, y creo que debemos saber distinguir (...) Creo que nadie duda de que las mujeres tienen la madurez suficiente para recibir aquella información que ellas estimen adecuado", ha precisado.

Finalmente ha sostenido que "conviene no confundir a las mujeres" y pidió que se las informe de las efectos derivados de una intervención quirúrgica de este tipo. Para él, "el síndrome postaborto" ahora ya "no es una categoría científica".