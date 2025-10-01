Génova avala la decisión del PP de Madrid de apoyar la moción de Vox sobre el aborto: "Informar nunca es un problema"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha defendido la iniciativa de Vox para informar sobre el efecto "postraumático" del aborto que aprobó ayer el Ayuntamiento de Madrid con el apoyo del Partido Popular al señalar que la información "nunca es un problema" y que quien lo ve como tal deberá explicarlo.

Quien tiene que explicar "por qué le parece un problema la información es quien está en contra" de que las mujeres estén informadas, ha sostenido la portavoz en una rueda de prensa en la Cámara Baja.

En todo caso, Muñoz ha señalado que traer ahora a colación esta cuestión es para que no se hable de la corrupción del Gobierno y de su "incompetencia y negligencia" para proteger a las mujeres, refiriéndose a las pulseras antimaltrato, subrayando que es plenamente consciente de "la nueva ardilla" -como lo ha llamado ella- que ha lanzado el Ejecutivo para evitar temas que le perjudican.

La iniciativa de Vox tiene el objetivo de explicar a las mujeres que quieran abortar las consecuencias que tiene para su salud, entre ellas, alcoholismo, depresión o pesadillas, según el partido de Santiago Abascal.

Esta información "será de manera verbal y escrita y estará de manera permanente y visible" en los centros municipales de salud, espacios de igualdad, futuros centros de atención integral a la mujer, Samur social y centros de servicios sociales. Además, estará incluida en las páginas web oficiales, cartelería y folletos informativos de los recursos mencionados.

El apoyo del PP a esta moción sorprendió a los propios concejales de Vox, según ha señalado hoy El País. La formación liderada a nivel nacional por Santiago Abascal asegura que no llegaron a negociar sobre ella.