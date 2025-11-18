Así hablaba la trama de la mujer de Cerdán: "La conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés. Gastar y gastar"

El último informe aportado por la Guardia Civil al juez del caso Koldo revela que la empresa Servinabar sufragaba gastos corrientes de la familia de Santos Cerdán y revela la preocupación de su dueño, Antxón Alonso, por el elevado nivel de gastos de la mujer del entonces dirigente socialista.

"La Paqui. Que le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés", se quejó el empresario en un mensaje dirigido a su mujer el 9 de septiembre de 2021.

El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil apunta decenas de pagos de la familia Cerdán cargados a la cuenta de Servinabar, empresa de la que Cerdán se habría hecho con un 45 %, según una escritura localizada en un registro, aunque él asegura que nunca se llegó a formalizar.

La cuestión es que en este nuevo informe se indica que Servinabar no solo pagó el alquiler de un ático en Madrid, sino también comidas, unas vacaciones en Ibiza y otras en Tenerife a la familia.

Aunque la UCO expone que este informe no trata sobre la situación patrimonial de Cerdán -sobre el que anuncia uno específico-, apunta que hay pagos asociados a una tarjeta de Servinabar que por sus características y por la localización del establecimiento son atribuibles a la familia entre diciembre de 2021 y el 19 de febrero de 2024, el día antes de que se destapase el caso y Koldo García fuese detenido.

Hay 49 pagos por importe total de 7.470 euros en un restaurante situado a 170 metros de la casa de la familia en Madrid, así como desembolsos en Ibiza durante las vacaciones de Cerdán, su mujer y su hija en agosto de 2022 -un total de 1.795 euros- y también en Tenerife durante la estancia de la familia en agosto de 2023, por una suma de 1.259 euros.

En ese contexto, la UCO menciona la conversación en la que Antxón Alonso muestra "cierta preocupación" a su mujer por "los gastos desmedidos en los que habría estado incurriendo la mujer de Santos".

Como evidencias, los investigadores aportan una conversación vía whatsapp entre el empresario y su mujer:

Antxón: "La Paqui. Que le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés". "Gastar y gastar". "Y restaurantes fin de semana sí y otro también".

Karmele: "Ya les vale".

A: "Todos de lo bueno lo mejor".

K: "Eso no es plan".

A: "Y encima no son nada discretos".

K: "Le tenéis que coger entre los dos y hablarle claro".

A: "Hemos quedado en pararlo".