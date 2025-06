Ayuso se desliga de Feijóo y defenderá el modelo "un afiliado un voto": "El PP no es una secta"

Isabel Díaz Ayuso ha dejado claro cuál es el modelo de primarias que quiere para el PP. La mandataria madrileña y máxima responsable del PP de Madrid ha cerrado filas con el modelo de "un afiliado un voto", adelantando que dará la batalla en el próximo Congreso Nacional de los populares defendiendo esa forma de lección. Así se ha pronunciado en una entrevista con el diario ABC.

"Voy a defender, lo hemos hecho siempre en el PP de Madrid, que sea un congreso donde un militante tenga un voto y valga lo mismo esté donde esté", ha respondido Ayuso a la pregunta de luchará por que la militancia no pierda peso en las primarias. "Por coherencia creo que todos los afiliados deben participar en los congresos y elegir a su presidente", ha continuado, concluyendo que "haré, por tanto, las propuestas necesarias para que se cumpla un afiliado un voto en toda España".

En este sentido, este lunes, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido preguntada en una entrevista en Antena 3 por su apoyo y el del PP de Madrid a Feijóo. Ayuso ha asegurado que lo tiene y cualquier posibilidad de disputarle el liderazgo en el futuro "son cuestiones para próximos congresos". En esa línea, ha asegurado que "Feijóo tampoco está de acuerdo con que sea la militancia la que decide un candidato y luego por compromisarios este resultado se desluzca".

Marca distancias con Feijóo

Ayuso también ha marcado posiciones respecto a los temas que se abordarán en el "cónclave" -en palabras de Feijóo- de los populares. "Ya tocaba un congreso ordinario y por eso habrá una reforma estatutaria y otra ponencia de ideas, que no es un programa electoral", ha advertido en la entrevista con ABC, detallando que esas ideas "son unos principios, unas bases, un ideario".

Asimismo, también ha sido cuestionada sobre si Feijóo debería o no aceptar unos hipotéticos apoyos futuros de Junts. "Afortunadamente no estoy en el papel de Feijóo y esa sería una situación muy delicada que no me toca a mí", ha admitido para luego mostrar su rechazo a ese supuesto: "Pero yo con los que nos han traído hasta aquí, que son los nacionalistas, no querría nada. Ahora, que el cambio en España es fundamental, desde luego. Pero pactar con Junts es pactar con gente que te desprecia como español, que se ríe de todos y que les importa todo cero. Pensar que dependeríamos de esto me entristece mucho".

La reforma que plantea Feijóo: punto y final al sistema de doble vuelta de Rajoy

En este sentido, Ayuso alude a una cuestión sobre la que ya se había pronunciado Feijóo, que será abordada en una ponencia el actual sistema de elección interna, o lo que es lo mismo, el método de doble vuelta que Rajoy estableció hace 8 años, en 2017. El funcionamiento fija que primero pueden votar todos los afiliados -con las cuotas al día-, pero después los compromisarios puedan tumbar en una segunda vuelta al candidato más votado en la primera.

El propio líder del PP expuso que "es un poco raro explicar que todos los militantes pueden votar, pero la votación de esos militantes pueda quedar anulada por una segunda votación de los compromisarios". También, en declaraciones a El Mundo, dio pistas de a qué quiere volver: "Creo en las primarias a través de compromisarios, no en las primarias asamblearias. Los militantes eligen a los compromisarios, y éstos tienen la responsabilidad de elegir entre los candidatos".

Este no es un debate cualquiera, puesto que aunque Feijóo será reelegido con total probabilidad en el próximo congreso, sí podría afectar a futuras decisiones del liderazgo de unos populares en los que hay dos figuras que emergen con fuerza y que podrían tener mayor o menor apoyo, bien en las propias bases, bien con los compromisarios. El mandatario andaluz, Juan Manuel Moreno, y la propia Ayuso.