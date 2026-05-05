Ayuso se topa con la Iglesia mexicana: cancelan su acto en la catedral de Ciudad de México para ensalzar a Hernán Cortes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habla durante la ‘Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México: Malinche y Cortés’, este lunes en Ciudad de México (México)

Isabel Díaz Ayuso no arranca con buen pie su larga gira de diez días por México. La presidenta de la Comunidad de Madrid tenía previsto este lunes rendir un homenaje a figuras como Isabel ‘La Católica’ y Hernán Cortés, que hicieron posible la conquista española en México, junto al director del musical ‘Malinche’, Nacho Cano, en un acto en la Catedral de Ciudad de México. Sin embargo, horas antes del acto, la Arquidiócesis Primada de México vetó la posibilidad de celebrar dicho homenaje en su templo.

De acuerdo al diario méxicano Milenio, la Iglesia argumentó que la suspensión de la ceremonia apenas unas horas antes se debió a que la producción no logró reunir “la totalidad de los permisos necesarios para la grabación en el recinto”. Los religiosos no quisieron entrar en polémicas y subrayaron que la misa buscaba "ser un espacio para unirse en oración por el mestizaje, la paz y los frutos de la evangelización en México", no que fuera a servir como una exaltación de la Conquista. Pero añadieron: "La Eucaristía no es un acto simbólico para exaltar personas o hechos históricos".

Según señala El País, poco antes de que el evento se cancelara, varias decenas de representantes de los pueblos originarios ya se habían congregado a las puertas del templo para leer un comunicado contra el reconocimiento a Hernán Cortés, a quien han acusado de ser el representante de “los crímenes de lesa humanidad” que se cometieron contra las comunidades indígenas.

El acto se celebró finalmente en el Frontón de México, la sede de la producción 'Malinche'. "Ojalá algún día, más pronto que tarde, haya mucho más eventos como éste, que se celebren en todos los rincones de España y de México y del resto de Hispanoamérica y que nunca tengan que ser cambiados de sitio, que nunca la libertad pida perdón por ser libertad", afirmó la presidenta madrileña en referencia a este incidente.

Sin mencionar al expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) ni a su sucesora, Claudia Sheinbaum, quienes exigieron una disculpa de la Corona española por los agravios de la conquista de América, subrayó que es "incomprensible" que todavía haya quienes quieran vivir del odio para "rehuir del presente y de sus obligaciones".

Ayuso consideró que estas narrativas dividen el mensaje "de esperanza y alegría" del mestizaje, al añadir que "habría que ser muy zotes para odiarnos y compartir los apellidos". Por su parte, el compositor defendió que Hernán Cortés también es el fundador de México. "Queremos agradecer a la persona que hizo esto posible, porque me parece un país maravilloso, no hay ningún tema político aquí", sentenció.

El evento titulado 'Celebración por la Evangelización y el Mestizaje en México' negó además la conquista como un hecho de saqueo y defendió la "pureza de sangre" del mestizaje.