Azcón (PP) gana las elecciones en Aragón pero retrocede dos escaños y queda a merced de Vox, que duplica representación

El candidato del PP a la presidencia de Aragón, Jorge Azcón, ha ganado este domingo las elecciones celebradas en su región, pero pierde dos escaños con respecto a su representación actual (de 28 a 26) y dependerá de Vox para volver a ser investido presidente.

Azcón, que decidió adelantar los comicios tras dos presupuestos fallidos, aspiraba a prescindir de los de Abascal quedándose cerca de la mayoría absoluta y pactando con alguna fuerza regionalista, como Aragón Existe o Partido Aragonés. Pero el guion de lo que ocurrió en Extremadura hace mes y medio ha vuelto a darse en estas nuevas autonómicas: el PP no sólo no consigue su objetivo, sino que baja en escaños y su dependencia de Vox será todavía más fuerte después de que su candidato, Alejandro Nolasco, haya duplicado resultados con respecto a las elecciones de 2023 (de 7 a 14). La estrategia del PP, por tanto, ha fallado: Génova aspiraba a desgastar al PSOE en los territorios y lo ha conseguido. Pero sigue alimentando el auge imparable de Vox.

El PP ha conseguido 26 escaños y el 34% de los votos. Gana en las tres provincias, como ya ocurrió hace tres años, pero apenas crece en detrimento de un Vox voraz que ha logrado sumar por su parte 14 escaños y 25.000 votos más que en la anterior cita. Un dato impresionante para los de Abascal, consiguiendo así uno de sus mejores resultados a nivel autonómicos desde su irrupción en el panorama nacional en 2018.

De hecho, Vox ha conseguido convertirse en segunda fuerza política en Teruel capital (23,82), por delante del PSOE, en una de las grandes sorpresas de la jornada. En Zaragoza capital, mientras, ha sumado casi el 16% de los votos y en la ciudad de Huesca, el 17,22%.

Y si las derechas repiten el guion de las extremeñas, lo mismo ocurre con el PSOE. La exministra y candidata del PSOE, Pilar Alegría, no ha logrado igualar el peor resultado histórico de su partido en unas elecciones en Aragón. En concreto, pierde cinco escaños (de 23 a 18) y pierde unos 50.000 votos en un contexto de participación al alza. El desgaste socialista va más allá de Teruel con ese tercer puesto en la ciudad: en la provincia de Zaragoza ha bajado tres escaños y en la de Huesca, dos.

Como se esperaba, la fragmentación de la izquierda también ha castigado las aspiraciones de las formaciones de este espacio político. El mejor parado ha sido el candidato de la Chunta Aragonesista (CHA) Jorge Pueyo, que se convierte en la formación más votada entre la izquierda del PSOE y llega a los seis escaños. Suma cuatro en Zaragoza y dos en Huesca con respecto a las elecciones de 2023. Es el segundo mejor registro de su partido en su historia, sólo por detrás de los 9 que cosecharon en 2003 con Chesús Bernal.

"Es un muy buen resultado para CHA. Somos el único partido que ha resistido el auge de la ultraderecha y nos convertimos en la referencia de las izquierdas para Aragón. Pero el resultado de estas elecciones malo para Aragón. Y la culpa del avance de la ultraderecha ha sido de Azcón, que se ha convertido en el caballo de Troya de la extrema derecha. Convocó las elecciones por culpa de Ayuso y Feijóo. Espabile, señor Azcón, le han hecho la cama desde Madrid", ha dicho Pueyo.

IU-Sumar salva los muebles al conseguir por los pelos el escaño que ya obtuvo en 2023 (2,94% de los votos), mientras que Podemos corta su buena racha tras las europeas y extremeñas y desaparece del hemiciclo aragonés con apenas 6.000 votos (0,95%).

También es muy significativa la desaparición del Partido Aragonés (PAR), que siempre había obtenido representación en todos los comicios desde 1983 y que fue pieza clave de gobiernos anteriores como los de Marcelino Iglesias o Luisa Fernanda Rudi. Su candidato Alberto Izquierdo hunde los registros de la formación hasta el 1,27%, insuficiente para obtener representación.

Por su parte, Aragón Existe baja un escaño (de tres a dos), perdiendo precisamente su representante en la provincia de Teruel, cuna de la formación política. "En esta campaña se ha debatido en una clave que no correspondía en unas autonómicas. Y eso nos ha podido perjudicar. Tenemos que evaluar también por qué un partido que no trabaja para la provincia obtiene un apoyo que nosotros no", ha dicho Guitarte en su comparecencia, en referencia velada a Vox.

También se queda fuera de las Cortes de Aragón en su primera aventura autonómica Alvise Pérez con su partido "Se acabó la fiesta". El agitador de ultraderecha se presentó por sorpresa a estos comicios tras no atreverse en Extremadura, pero su resultado empeora de forma significativa lo que obtuvo en esta misma tierra en las europeas de 2024. Se ha quedado con el 2,72% de los votos.