Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Poca fiesta para Alvise: sólo suma un 2,72% de los votos en Aragón y se queda sin representación
elecciones 8f
Vídeo en directo: programa especial de EL PAÍS por las elecciones en Aragón
Política
Política

Poca fiesta para Alvise: sólo suma un 2,72% de los votos en Aragón y se queda sin representación 

Mazazo para el agitador ultra en su primera experiencia en unos comicios autonómicos.

Javier Escartín
Javier Escartín
Alvise Pérez
Alvise PérezEuropa Press via Getty Images

Chip y... chof. Se Acabó la Fiesta no ha conseguido representación parlamentaria tras las elecciones autonómicas celebradas en Aragón este domingo. El "partido" del agitador ultra Se Acabó la fiesta se presentó por sorpresa en estos comicios después de no atreverse a hacerlo en las extremeñas del pasado 21 de diciembre. Era la primera vez que esta formación, que obtuvo 800.000 votos y tres europarlamentarios en las europeas de 2024, entraba en liza en unos comicios regionalistas. Pero "el experimento" ha fallado.

Para esta cita, Alvise eligió como su candidata a Cristina Falcón Aldana, directora de un colegio público que en sus apariciones públicas durante esta campaña ha replicado a la perfección la matraca populista que Alvise esgrime a nivel nacional. Como cabeza de lista en la provincia de Huesca se optó por Jorge Luis Falcó Boudet, profesor de la Universidad de Zaragoza, y por Teruel Carlos Aranda Anquela, un exárbitro de Tercera División.

Se acabó la fiesta ha obtenido peores resultados que en su aventura 'europea' de 2024, si atendemos únicamente al territorio aragonés. Por entonces, obtuvo 19.961 votos en la provincia de Zaragoza (5,24%), 4.031 votos en Huesca (4,69%) y 2.520 votos en Teruel (4,65%). De esta manera, se situó como cuarta fuerza política - por delante de Sumar - al aglutinar un 5,09% del voto total. 

Este domingo, sin embargo, Alvise se ha conformado con 17.000 votos, casi tres mil menos. O lo que es lo mismo, un 2,72% sobre el total. En la provincia de Zaragoza, su porcentaje ha sido del 2,90%, en Huesca, un 2,31% y en Teruel, un 3,89%.

Quién es Alvise Pérez

Luis Alvise Pérez, originario de Sevilla, cursó Ciencias Políticas y de la Administración Pública en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y dio sus primeros pasos en política como voluntario en el partido de la exsocialista Rosa Díez, Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y posteriormente militó en la 'Liberal Youth' de Leeds donde se convirtió en el delegado internacional.

En 2017 se afilió al partido Ciudadanos para apoyar económicamente la causa de Albert Rivera, hasta que, posteriormente, consiguió hacerse con el puesto de jefe de gabinete del grupo parlamentario naranja en las Cortes Valencianas con Toni Cantó. Dos años más tarde, en 2019, con la debacle electoral de la formación en las elecciones generales comenzó a trabajar de manera independiente.

Desde 2024 es eurodiputado, aunque pocas veces se deja por ver Bruselas. Además, está siendo investigado por presuntos delitos de financiación ilegal de partido o por acosar a sus otros dos compañeros eurodiputados.

Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Política