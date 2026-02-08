Poca fiesta para Alvise: sólo suma un 2,72% de los votos en Aragón y se queda sin representación 

Chip y... chof. Se Acabó la Fiesta no ha conseguido representación parlamentaria tras las elecciones autonómicas celebradas en Aragón este domingo. El "partido" del agitador ultra Se Acabó la fiesta se presentó por sorpresa en estos comicios después de no atreverse a hacerlo en las extremeñas del pasado 21 de diciembre. Era la primera vez que esta formación, que obtuvo 800.000 votos y tres europarlamentarios en las europeas de 2024, entraba en liza en unos comicios regionalistas. Pero "el experimento" ha fallado.

Para esta cita, Alvise eligió como su candidata a Cristina Falcón Aldana, directora de un colegio público que en sus apariciones públicas durante esta campaña ha replicado a la perfección la matraca populista que Alvise esgrime a nivel nacional. Como cabeza de lista en la provincia de Huesca se optó por Jorge Luis Falcó Boudet, profesor de la Universidad de Zaragoza, y por Teruel Carlos Aranda Anquela, un exárbitro de Tercera División.

Se acabó la fiesta ha obtenido peores resultados que en su aventura 'europea' de 2024, si atendemos únicamente al territorio aragonés. Por entonces, obtuvo 19.961 votos en la provincia de Zaragoza (5,24%), 4.031 votos en Huesca (4,69%) y 2.520 votos en Teruel (4,65%). De esta manera, se situó como cuarta fuerza política - por delante de Sumar - al aglutinar un 5,09% del voto total.

Este domingo, sin embargo, Alvise se ha conformado con 17.000 votos, casi tres mil menos. O lo que es lo mismo, un 2,72% sobre el total. En la provincia de Zaragoza, su porcentaje ha sido del 2,90%, en Huesca, un 2,31% y en Teruel, un 3,89%.

Quién es Alvise Pérez

Luis Alvise Pérez, originario de Sevilla, cursó Ciencias Políticas y de la Administración Pública en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y dio sus primeros pasos en política como voluntario en el partido de la exsocialista Rosa Díez, Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y posteriormente militó en la 'Liberal Youth' de Leeds donde se convirtió en el delegado internacional.

En 2017 se afilió al partido Ciudadanos para apoyar económicamente la causa de Albert Rivera, hasta que, posteriormente, consiguió hacerse con el puesto de jefe de gabinete del grupo parlamentario naranja en las Cortes Valencianas con Toni Cantó. Dos años más tarde, en 2019, con la debacle electoral de la formación en las elecciones generales comenzó a trabajar de manera independiente.

Desde 2024 es eurodiputado, aunque pocas veces se deja por ver Bruselas. Además, está siendo investigado por presuntos delitos de financiación ilegal de partido o por acosar a sus otros dos compañeros eurodiputados.