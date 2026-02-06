La vida discreta de Pilar Alegría más allá de la Moncloa: su hijo, su formación, trabajos de joven y aficiones

La candidata del Partido Socialista a las elecciones autonómicas de Aragón de este 8 de febrero, Pilar Alegría, llega a la cita electoral tras varios años instalada en la primera línea de la política nacional. Procedente de Madrid y con un papel destacado en el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, Alegría ha acumulado experiencia en distintos cargos de relevancia. Además de haber sido ministra de Educación, en la etapa final de su trayectoria se convirtió en portavoz del Gobierno, consolidándose como una de las figuras más visibles y sólidas del núcleo de confianza del presidente.

Sin embargo, más allá de su perfil político y mediático, la vida de Pilar Alegría fuera de la Moncloa se caracteriza por la discreción. A diferencia de otros dirigentes, su faceta personal ha permanecido en un segundo plano, y son pocos los detalles que trascienden públicamente sobre su día a día al margen de la agenda institucional.

Lugar de nacimiento y estudios

Nacida el 1 de noviembre de 1977, Pilar Alegría pasó sus primeros años en un pequeño municipio aragonés de la llamada España vaciada: La Zaida. Su formación académica estuvo enfocada desde el principio a la educación y la docencia. Se licenció en Magisterio, con especialidad en Educación Primaria, en la Universidad de Zaragoza. Posteriormente, amplió sus estudios con un Máster Universitario en Estudios Avanzados en Educación Social en la Universidad Complutense de Madrid.

A pesar de esta trayectoria académica orientada a la enseñanza, Alegría nunca llegó a ejercer como profesora, ya que su carrera política comenzó a tomar forma de manera temprana.

Inicio político

Su salto a la política institucional se produjo en 2008, cuando fue elegida diputada por Zaragoza en el Congreso de los Diputados durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno. Esa primera etapa en Madrid se prolongó hasta 2015, consolidando su presencia en el ámbito parlamentario y convirtiéndose en una de las personas cercanas al líder del Ejecutivo.

Años después, en 2019, Alegría volvió a la tierra que la vio nacer y se enfrentó por primera vez a Jorge Azcón, aspirante del Partido Popular, en la carrera por la alcaldía de Zaragoza. Ahora, ambos vuelven a verse las caras, pero en un escenario distinto: el de la presidencia del Gobierno autonómico. El duelo se repite, aunque, según apuntan las encuestas, el candidato popular parece partir con ventaja, ya sea por una victoria directa o por la posibilidad de articular pactos que le permitan alcanzar la presidencia.

Cargos antes de la política

Antes de ocupar cargos de responsabilidad pública, la vida de Pilar Alegría estuvo marcada por una etapa laboral diversa. Mucho antes de pisar moqueta institucional, trabajó en numerosos oficios: fue camarera, participó en campañas agrícolas recogiendo fruta, trabajó como sexadora de pollos e incluso desempeñó tareas como técnica informática en una organización sindical.

Fue precisamente a finales de los años noventa cuando se afilió a UGT, y poco después dio el paso hacia la militancia en el Partido Socialista, formación en la que ha desarrollado toda su carrera política desde entonces.

Aficiones y su hijo

En el terreno personal, Alegría se declara una mujer muy vinculada a sus aficiones. La lectura ha sido uno de sus pilares desde pequeña, con una inclinación especial por la poesía, uno de sus géneros favoritos. La música también ocupa un lugar importante en su vida, y dentro de sus preferencias destaca Rozalén, que se ha convertido en una presencia habitual en su banda sonora vital.

Pero si hay algo que Alegría señala como su mayor prioridad, y lo que más orgullo le produce, es su hijo. En este ámbito, la dirigente socialista se vio envuelta en una polémica alimentada por un bulo que circuló durante un largo periodo. Frente a las afirmaciones que aseguraban que su hijo estudiaba en el Liceo Francés, Alegría lo desmintió públicamente, afirmando que cursa su educación en un colegio público.

Fue en 2024 cuando la propia Alegría respondió directamente en la red social X a las acusaciones procedentes de determinados medios y figuras políticas conservadoras. En su mensaje, además de corregir la información, denunció el tono y el enfoque de algunos comentarios que, a su juicio, tenían un componente machista: "Por alusiones: no tengo una hija, sino un hijo. No va a un colegio privado, sino público. Hice mi carrera y un máster después. Si no dice la verdad en algo así, qué no pasará con el resto. Las palabras machistas de Losantos y la sonrisa cómplice de Feijóo hablan por sí solas".

Perspectiva electoral

Pilar Alegría afronta estas elecciones en un momento especialmente complejo para el Partido Socialista. La caída del PSOE en buena parte de las encuestas y el desgaste acumulado tras varios años de Gobierno nacional se reflejan también en el ámbito autonómico. A pesar de la campaña que ha realizado —marcada por la cercanía y visitas continuas a municipios y encuentros directos con vecinos—, las posibilidades de que su candidatura logre alcanzar la presidencia aragonesa se presentan, por el momento, inviables.

Además, la campaña de Alegría se ha visto condicionada por un clima político cada vez más crispado, con la presencia de la extrema derecha en el debate y el aumento de la confrontación en torno a a todo tipo de cuestiones. Este contexto ha obligado a la candidata socialista a reforzar su mensaje, intentando situar el foco en los problemas reales de los aragoneses.