Vox se agiganta en Aragón y duplica resultado con 14 diputados: como en Extremadura, es clave si el PP quiere gobernar

Alejandro Nolasco, candidato de Vox en Aragón, en el cierre de campaña el 6 de febrero de 2026.

Segundo round del ciclo electoral autonómico abierto por el PP y segunda noche electoral en la que Vox acaba siendo el partido con más motivos para descorchar champán (o cariñena, que hablamos de Aragón).

La formación de ultraderecha, que este 8F ha repetido candidato con Alejandro Nolasco –fue vicepresidente de Azcón, del PP, hasta que Vox se salió de las coaliciones autonómicas-, mejora sus resultados en la región y es opción clara para pactar si el Partido Popular quiere seguir gobernando. Todo un déjà vu, al menos para la derecha, de las elecciones extremeñas del 21 de diciembre.

Tras una campaña en la que Vox se ha centrado en migración (ha llegado a acuñar el término 'Aragonistán') y en el campo, así como en confrontar al PP para intentar rebañar el voto de la derecha y el del descontento, ha cosechado 14 diputados: exactamente el doble que en las anteriores elecciones.

Vox, que ha sido la tercera fuerza más votada, ha sido incluso segunda en Teruel capital (23,82%), adelantando al PSOE. En Huesca ha obtenido el 18% y en Zaragoza, el 17%.

Qué pasó con Vox en las elecciones de Extremadura

Los resultados de esta noche dejan cierta sensación de 'esto ya lo hemos vivido’, puesto que al igual que en las elecciones extremeñas del 21D Vox se ha hecho más fuerte y el PP no ha logrado sacudirse de encima la dependencia de la ultraderecha para ocupar la presidencia autonómica.

En Extremadura, recordemos, Vox escaló de los cinco escaños de los anteriores comicios hasta los 11. Se colocó así como tercera fuerza política, pero fundamental para que la popular María Guardiola quiere gobernar. Están en plenas negociaciones, nada fáciles, y aún no hay acuerdo.

Con este auge en dos comunidades y con otras dos elecciones autonómicas a la vista (las de Castilla y León el 15 de marzo y las de Andalucía en junio), Vox avanza en ese tablero de juego en el que se da codazos con el Partido Popular y que se lee en clave nacional para las próximas generales.

En el cierre de campaña con Nolasco en Aragón, el líder nacional Santiago Abascal ya lanzó el recordatorio de que no entrarán en ningún Gobierno "que no signifique el cambio de estas políticas". Con estas se refería a sus mantras: no a la inmigración, no al pacto verde y no a las políticas de género. Tras lo de este domingo, a esta puerta tendrá que llamar Azcón, quien ya conoce quién está al otro lado.

Quién es Alejandro Nolasco

El candidato de Vox, Alejandro Nolasco, ya fue vicepresidente del anterior ejecutivo de Azcón (del PP, que necesitó a los de ultraderecha para gobernar), además de consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia. Lo fue, eso sí, menos de un año, hasta que saltaron por los aires las coaliciones regionales de PP y Vox por el reparto de menores migrantes no acompañados.

Nacido en Pamplona en 1991, Nolasco, abogado de profesión, se estrenó en política en 2019 como concejal en el Ayuntamiento de Teruel.

A estas facetas hay que sumar la de escritor: tiene siete libros publicados, entre ellos uno sobre la División Azul.

En alguna ocasión ha saltado a titulares a nivel nacional, como cuando defendió al vicepresidente valenciano Carlos Flores, condenado por violencia machista. "Es una grandísima persona", afirmó. También rompió ante las cámaras un folleto del Ayuntamiento de Huesca sobre el ramadán.

El precio de su apoyo

Sobre su predisposición o no a llegar a acuerdos con el PP, en una entrevista durante la campaña con EFE subrayó la "deslealtad absoluta" de los populares en la anterior legislatura: "Azcón nos traicionó pactando con Sánchez el reparto de 'menas".

Sin embargo, también dejó puertas abiertas: "Si nos pusimos de acuerdo una vez, ¿por qué no podemos ponernos otra?".

¿A qué precio? Marcó como sus "irrenunciables", de cara a posibles pactos, la lucha contra la inmigración ilegal, una "bajada de impuestos radical" y la mejora de servicios públicos, dejando de gastar dinero en "gilipolleces" como la perspectiva de género.