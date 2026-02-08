Calculadora de pactos tras las elecciones de Aragón 2026: comprueba los acuerdos posibles para presidir las Cortes

Un nuevo asalto autonómico. En esta ocasión, en tierras aragonesas, donde el envite ha vuelto a dejar un resultado bastante similar a las pasadas elecciones extremeñas en las que el Partido Popular consiguió mayoría, pero no absoluta. Ahora, Jorge Azcón tendrá que depender de apoyos externos para poder mantener la presidencia y volver a tener otros cuatro años de legislatura. Sin embargo, la situación apunta a ser más complicada de lo que se podría esperar.

Claves de las Cortes de Aragón

Las Cortes de Aragón, lugar en el que reside la soberanía del pueblo aragonés, consta de un total de 67 diputados y, para conseguir la ansiada mayoría absoluta, la meta se fija en los 34 escaños. Tras las últimas elecciones de 2023, donde el Partido Popular consiguió 28 escaños, el escenario que se le planteó es bastante similar al actual. La dependencia de Vox de los populares ha marcado la configuración de la gran mayoría de los gobiernos autonómicos del país.

La realidad es que en la pasada legislatura, el Partido Popular y Vox ya alcanzaron acuerdos en la mayoría de territorios y, debido a la crisis interna que despertó la acogida de menores migrantes, la formación de extrema derecha decidió romper todos y cada uno de los gobiernos autonómicos. Ahora, por poner un reflejo realista de lo que puede llegar a suceder, en Extremadura todavía no se ha alcanzado ningún tipo de pacto entre la formación popular y la liderada por Santiago Abascal.

Pactos, pactos y más pactos

La situación de Aragón es excepcional debido a la fuerte presencia regionalista que presenta el territorio. Con partidos como Aragón Existe o Chunta Aragonesista, el Partido Popular dispone de un abanico de opciones que no existen en muchas de las autonomías del resto del país. Aunque es improbable e inédito, la formación liderada por Jorge Azcón podría recurrir a pactos de investidura o contractuales con las formaciones exclusivas de Aragón para no depender de la extrema derecha.

"Estamos dispuestos a mojarnos y a ceder nuestros votos para que el Partido Popular se coloque en posiciones más moderadas y evitar la entrada de las ideas de la extrema derecha en las Cortes, algo que nos preocupa mucho·", señalaba en El HuffPost Tomás Guitarte, el líder y candidato de Aragón Existe.

Como viene siendo habitual en los comicios autonómicos, la situación más delicada es para el Partido Socialista que vuelve a reflejar su estado de caída libre en las elecciones. Como ya pasó en 2023, la formación del puño y la rosa viene encadenado derrotas electorales autonómicas sin excepción. Ahora, la que antes era ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y este 8 de febrero ha sido la candidata socialista, vuelve a sufrir el declive electoral del partido.

Las siguientes paradas electorales para el partido tampoco vislumbran un futuro esperanzador: todas las encuestas apuntan a que la derrota estará prácticamente garantizada tanto en Castilla y León como en Andalucía.

Escenario actual

La pelota de los pactos se encuentra, en otras palabras, en el tejado del Partido Popular que tendrá que poner en balanza diferentes cuestiones que se escapan del marco regionalista y afecta a una estrategia nacional de partido. Mientras que la opción de los partidos que se presentan exclusivamente en Aragón le quita a la formación de Jorge Azcón depender de la extrema derecha, lo cierto es que el Partido Popular se verá las caras con Vox en el resto de elecciones que están por venir, también en Extremadura donde la única opción de que gobierne María Guardiola pasa directamente por el partido de Abascal.

Así termina unos comicios que evidencia una tendencia clara de los últimos años: mientras que la única formación que "gana" es Vox, el resto se encuentran en encrucijadas difíciles de salvar. El Partido Socialista prosigue en su caída libre donde parece que ningún para caídas será capaz de salvarle y ante unas elecciones generales, pronosticadas por el presidente del Gobierno para 2027, que se tratará de repetir el milagro de 2023.

El Partido Popular sigue ganando, pero sin mayoría absoluta y su futuro parece, quieran o no, estar intrínsicamente ligado a Vox. Mientras tanto, la izquierda del Partido Socialista sigue sacando resultados modestos que no influyen en la gobernabilidad de los territorios autonómicos. La extrema derecha se consolida así como la llave que abre la puerta de los gobiernos regionales, una posición incómoda para el Partido Popular y desesperante para la izquierda.

Aragón, ¿una excepción?

Aragón puede llegar a suponer el punto de inflexión en caso de que las fuerzas regionalistas consigan hacer variar la posición de los populares e iniciar así una ventana hasta antes imprevista en la que se pueda tener la gobernabilidad de un territorio sin depender de la extrema derecha. Todo apunta a que la dificultad será elevada debido a que Jorge Azcón, durante la campaña, ya avisaba que "ese tipo de acuerdos son complicados debido a la perspectiva electoral a la que se apunta".

Después de Extremadura y ahora Aragón, la próxima parada será Castilla y León donde la perspectiva electoral es bastante similar a las dos anteriores.