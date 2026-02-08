Sarah Santaolalla señala directamente al "culpable" del crecimiento de Vox

La tertuliana de televisión Sarah Santaolalla ha publicado uno de los mensajes más difundidos de la noche electoral en Aragón al señalar el que, a su juicio, es el culpable del crecimiento de Vox.

Eso después de que, con el 98% escrutado, el PP haya ganado las elecciones con 26 diputados, aunque se deja por el camino dos diputados. El PSOE continúa siendo la segunda fuerza política, a pesar de haber perdido cinco escaños y quedarse con 18.

Vox se ha disparado y ha sacado 14 diputados, en lugar de los 7 que tenía en la actualidad, siendo el partido que más ha incrementado su representación. También CHA ha pasado de 3 a 6 escaños. Teruel Existe ha perdido uno de sus 3 diputados. IU-Movimiento Sumar mantendría el escaño que tiene. Tanto Podemos-Alianza Verde como el PAR perderían su representación.

"La gente siempre elige al original"

"Si hay algún culpable del crecimiento de VOX, se llama Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo", ha asegurado Sarah Santaolalla, quien ha apuntado: "Vox va a barrer al PP en Aragón y en toda España. El PP lleva tiempo imitando las prácticas y formas de Vox y hoy van a empezar arrepentirse. La gente siempre elige al original y no a la copia".

De hecho, Vox tiene la llave para que el 'popular' Jorge Azcón revalide la Presidencia de la región. Las expectativas de Vox para las elecciones aragonesas de este domingo eran buenas y el resultado logrado evoca a la situación de Extremadura. María Guardiola convocó elecciones anticipadas para sacudirse a Vox, pero el PP únicamente aumentó un escaño y los de Abascal doblaron su representación en la autonomía, lo que se ha traducido en un Vox que exige entrar en el gobierno autonómico con renovada fuerza.

Azcón siguió la estela de su compañera y, ante la imposibilidad de sacar adelante los presupuestos de 2026, convocó elecciones anticipadas. La principal diferencia entre Extremadura y Aragón radica en el candidato de Vox: Óscar Fernández Calle era un desconocido, pero Alejandro Nolasco se desempeñó como vicepresidente autonómico hasta la ruptura de los ejecutivos de coalición en 2024.