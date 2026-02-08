El socialismo gana frente a la ultraderecha en Portugal: Antonio José Seguro obtiene la victoria en las elecciones

El exministro socialista António José Seguro ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal frente al líder de ultraderecha André Ventura. Con el 95,37 % de los votos escrutados, Seguro obtiene el 66,14 % de los sufragios frente al 33,86 % de Ventura.

En declaraciones a la prensa, Ventura reconoció que el objetivo de ganar estos comicios no fue alcanzado: "Parece que no he conseguido hacer lo que me proponía, que era vencer en estas elecciones", dijo el líder del partido de extrema derecha Chega, quien apuntó que va a felicitar a Seguro conforme los resultados finales se confirmen.

Por su parte, Seguro, aún sin conocer su victoria, elogió al pueblo portugués: "Mi primera palabra es simple, el pueblo portugués es el mejor pueblo del mundo, excelente, con una responsabilidad cívica enorme y con un apego a los valores democráticos", señaló a los periodistas en Caldas da Rainha, donde reside.

Los sondeos realizados a pie de urna, difundidos por los medios, auguran una victoria de Seguro, con entre el 67 y el 71 % de los sufragios. De llegar a este segundo porcentaje en el resultado final, el candidato de izquierda batiría el récord logrado en 1991 por Mário Soares cuando fue reelegido presidente en 1991 con el 70,35 %.

Más de once millones de portugueses estaban llamado a las urnas este domingo en la segunda ronda de las elecciones presidenciales para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa tras diez años en el poder.

El mal tiempo ha dado este domingo un respiro, aunque por la tarde la lluvia volvió a caer en varias partes del país, tras dos semanas de temporales que han causado innumerables destrozos, inundaciones y siete muertos, el último ayer, a los que se suman otros seis fallecimientos indirectos de personas que cayeron de tejados mientras se dedicaban a labores de reparación.

El jueves, Ventura solicitó un retraso de los comicios por los temporales, pero la ley no contempla un aplazamiento a nivel nacional en este tipo de casos, sino que permite que cada ayuntamiento lo solicite individualmente y bajo circunstancias excepcionales.

De hecho, debido al mal tiempo en algunas zonas afectadas por las inundaciones, que suman un total de 36.852 electores, se han retrasado las elecciones por una semana, hasta el 15 de febrero.