Begoña Gómez no acude ante el juez Peinado para que le concrete su imputación en la causa por malversación

La esposa del presidente del Gobierno estaba citada por la investigación en la contratación de su asesora, Cristina Álvarez.

Redacción HuffPost
La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.Eduardo Parra/Europa Press via Getty Images

La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, no acudirá este sábado a los juzgados de Plaza de Castilla para que el juez Juan Carlos Peinado le concrete su imputación en el caso en el que se le investiga una supuesta malversación en la contratación de su asesora, Cristina Álvarez, según han adelantado a El País fuentes de La Moncloa. 

