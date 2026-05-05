Bertrand Ndongo insulta abiertamente a la diputada Aina Vidal en el Congreso: "¡Qué idiota!"

Aina Vidal, portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, ha sido insultada este jueves por el activista de ultraderecha Bertrand Ndongo en la sala de prensa del Congreso tras la Junta de Portavoces.

El momento ha ocurrido justo cuando la dirigente finalizaba la rueda de prensa posterior a dicha reunión. Precisamente, Vidal pedía "limpiar esta institución de pseudoperiodistas que incomodan, agreden y hacen imposible que el trabajo aquí transcurra de forma normal". En ese momento, mientras Vidal abandonaba la sala, Ndongo se reía de sus palabras y decía en voz alta: "¡Qué idiota!".

Después, como ya empieza a ser demasiado habitual, el activista ha arremetido contra algunos de los periodistas que han recriminado su actitud. "Me la trae floja lo que tú puedas pensar. ¡A masajear, venga, dale!", ha dicho.

Este suceso tiene lugar después de que el PSOE haya presentado una denuncia ante la Dirección de Comunicación del Congreso para saber si Vito Quiles grabó un vídeo atacando al Gobierno desde el despacho de una diputada del PP.

El grupo socialista recuerda que, de acuerdo con el reglamento de la Cámara, los redactores literarios no tienen autorización para realizar grabaciones de vídeo en el Congreso.

En su escrito solicitan también que, en el curso de la instrucción, se inquiera al grupo popular en el Congreso y a la diputada del PP Alma Alfonso, en cuyo despacho se habría realizado la grabación según denuncia el PSOE, para que expliquen si dieron su autorización -como exige el reglamento de la Cámara Baja- y estaban presentes cuando se utilizaron sus dependencias.

El PSOE quiere además que esta denuncia se sume a las que se tramitan actualmente en el Congreso contra Quiles, que motivaron la apertura de un expediente por grabar en zonas sin autorización y que podrían suponer la retirada temporal de su credencial de prensa.