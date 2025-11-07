Bolaños defiende ante jueces críticos con él sus reformas en la Justicia: "No me voy a cruzar de brazos"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, junto al presidente del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo (c), y la presidente del TSJ de Castilla La Mancha, Pilar Astray

¿Una encerrona a Bolaños? El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes acudió este miércoles en calidad de invitado a la inauguración del XXI Congreso anual nacional de la asociación de jueces y magistrados Foro Judicial Independiente (FJI), en el Museo de la Cuchillería de Albacete. Este colectivo, que se denomina apolítico, vierte habitualmente críticas al Gobierno de Pedro Sánchez, tal como demuestran los comunicados que han publicado en los últimos años. Sin embargo, critican que se les denomine como "jueces conservadores".

Este miércoles, su presidente, Fernando Portillo, aprovechó su discurso en el foro para atizar al ministro. "Ya sabe que no somos complacientes con su gestión", le dijo nada más arrancar. Y dejó claro que tanto él como su asociación se posicionan en contra de las diferentes reformas que Bolaños ha emprendido dentro de la Justicia, como el proyecto legislativo que se encuentra en trámite para modificar el acceso a la carrera judicial. "Entendemos que sacrifica el mérito y la capacidad por una pretensión de mayor afinidad ideológica", ha criticado Portillo.

Además, el presidente del Foro Judicial Independiente le recriminó que, en algunas ocasiones, haya puesto en duda la imparcialidad y la independencia de los jueces, "fundamentalmente los encargados de investigar los casos de corrupción que afectan al entorno del Gobierno". Y le recordó que algunos de esos jueces son asociados al Foro que el preside.

Bolaños, sin embargo, defendió su gestión ante los más de 120 jueces congregados. "Estoy muy convencido de las necesidades de reformar la Justicia. Cuando a mí me nombran ministro de algo, es para hacer cosas. No me voy a quedar cruzado de brazos viendo cómo los problemas de la Justicia se cronifican. Les pido que comprendan que estamos ante una oportunidad histórica y en esta legislatura hemos sacado adelante las tres leyes de eficiencia que llevaban un lustro en los cajones", ha dicho.

Además, señaló que para que pueda haber más jueces, "tenemos que aprobar la ley que está en tramitación parlamentaria porque si no se aprueba no tenemos la habilitación legal, la habilitación legal son las 200 plazas que hemos ya convocado en este año".

"Ya hay un proyecto de ley en tramitación con visto bueno del Ministerio de Hacienda para crear 2.500 nuevas plazas de jueces y fiscales en nuestro país en tres años, en tres convocatorias sucesivas. Mil de la regularización extraordinaria", ha señalado.

El ministro ha rechazado que esos jueces sustitutos cuyas plazas se regularizarían sean "como se ha dicho desde alguna asociación, cercanos al Gobierno" y ha subrayado que son jueces sustitutos "que hoy están dictando sentencias y dictando autos junto a vosotros en el despacho de al lado".

También ha apuntado que "la participación que ha tenido el Ministerio de Justicia para seleccionarlos es cero" ya que "son magistrados suplentes y jueces sustitutos que seleccionan los TSJ y que nombra el Consejo General del Poder Judicial". Bolaños ha defendido que deberán pasar un tribunal para tener plaza y que quienes no lo pasen "se les indemnizará".