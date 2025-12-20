La guía definitiva para no perderte en las elecciones de Extremadura: votos, horarios...

La actual presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, representante del Partido Popular, convocó elecciones de manera anticipada tras conocerse que el PP no obtuvo el apoyo por parte de los demás partidos políticos representados en el Parlamento de Extremadura para poder aprobar los presupuestos autonómicos del 2026.

Según ha indicado el Instituto Nacional de Estadística, 890.967 extremeños tienen derecho al voto de cara a la jornada electoral que se avecina. A continuación conoce algunos aspectos informativos claves con vistas a dichas elecciones.

Horario de votación

Las urnas se abrirán desde las 9:00 hasta las 20:00, después de dicha franja horaria no se permitirá el acceso de personas a los colegios electorales.

Cabe aclarar que si a las 20:00 hay personas dentro del colegio electoral a la espera de poder votar, tienen todo el derecho a hacerlo y se les permitirá realizar la votación antes de cerrar de manera definitiva el colegio electoral.

Lugar de votación

Si estás inscrito en el censo electoral, la Oficina del Censo Electoral enviará a tu domicilio oficial una tarjeta censal con tus datos. En estas encontrarás información sumamente útil tales como: dirección del colegio electoral correspondiente, sección y mesa.

Recuerda que si, por algún motivo, no recibes la tarjeta censal antes del día de la votación, o simplemente quieres visualizar la información de manera digital, puedes consultar la dirección del colegio electoral donde tienes que votar y la mesa, en la web oficial de la Oficina del Censo Electoral.

Las mesas electorales

Las mesas electorales están integradas por el presidente y los vocales. Si en estas elecciones te ha tocado ser miembro de una mesa electoral, recuerda que tienes derecho a un permiso especial en el trabajo para poder cumplir con tus funciones como miembro de la mesa electoral.

Si trabajas el mismo 21 de diciembre, la empresa debe darte el día completo libre y pagado, es decir, un permiso retribuido. Además de tener derecho a la reducción de 5 horas en tu jornada laboral al día siguiente. Estos beneficios los podrán aprovechar todos los miembros de la mesa electoral.

Documentación

Para poder ejercer tu derecho al voto es imprescindible presentar un documento que incluya fotografía, original y válido. Los documentos avalados son los siguientes:

Pasaporte con fotografía incluida.

Documento Nacional de Identidad

Carnet de conducir con fotografía

Tarjeta de residencia, en caso de ciudadanos de la Unión Europea que la porten.

Si solicitas y realizas el voto por correo, también tendrás que presentar alguno de estos documentos en la oficina de correos.

Voto por correo y tipos de votos

Los votantes por correo, debieron entregar sus votos en una oficina postal antes del pasado miércoles 17 de diciembre. Recuerda que si te han aceptado el voto por correo, no puedes votar el día de las elecciones en la mesa electoral.

Es fundamental saber identificar un voto válido, voto en blanco y voto nulo.