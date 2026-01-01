Carlos Cuerpo: "Nada más abrir la persiana de 2026 España ya está creciendo"

Carlos Cuerpo abre 2026 con espíritu positivo. El ministro de Economía ha anunciado, en una entrevista en la Cadena SER que mantiene la previsión de crecimiento del PIB en el 2'2% y especialmente el compromiso de presentar unos Presupuestos Generales del Estado a lo largo de 2026. Un "esfuerzo" que "por supuesto" hará el Gobierno, aunque sin dar un plazo preciso. Sí lo ha hecho para anunciar una de las primeras medidas del Ejecutivo en 2026.

Cuerpo no ha dudado en afirmar que, a 1 de enero y "nada más abrir la persiana" de este nuevo año, España ya está creciendo "en torno a 1 o 1,1 puntos porcentuales". "Esto es prácticamente la tasa que le dan al conjunto de la zona euro para el año y nosotros la conseguimos, la tenemos nada más empezar", ha subrayado el ministro.

Orgulloso del camino hecho por el Gobierno en los últimos años, Cuerpo considera que la economía española muestra un cambio "estructural" en su crecimiento, algo que no se debe en absoluto a algo "coyuntural o de corto plazo".

Sobre la cuestión presupuestaria, Cuerpo señala en la Cadena SER que el Gobierno ya ha dado "los primeros pasos" y que el siguiente será poner sobre la mesa el borrador de presupuestos de la Administración General del Estado.

Pero el de los Presupuestos no es el único reto económico del año, ha proseguido. Así, Carlos Cuerpo ha adelantado que el Gobierno aprobará este mes de enero la norma que limitará las condiciones de los créditos al consumo para incrementar su transparencia, evitar los intereses disparados y fijará un plazo mínimo de 24 horas para la aceptación de la oferta por parte de los consumidores.

Será una medida "para proteger a los a los consumidores, evitar el sobreendeudamiento y por lo tanto avanzar también en este caso en derechos para para los propios consumidores", ha querido justificar.

Sin poder entrar en detalles "antes de aprobarla en Consejo de Ministros", Cuerpo sí ha adelantado que la medida busca evitar la 'trampa' de la "rapidez del acceso al dinero" en los créditos rápidos para "que no nos llevemos luego a un engaño simplemente por la inmediatez".

"Asociado con esto, por ejemplo, otros elementos que yo creo que son importantes, que nos puedan permitir evitar una compra compulsiva o un acceso demasiado rápido, que entre una oferta vinculante y la aceptación pasen un mínimo de 24 horas", ha seguido explicando de forma inicial en su entrevista en la Cadena SER.

También ha señalado que espera que en enero se pueda acordar una nueva subida del salario mínimo en el ámbito del diálogo social, a partir del camino marcado por el grupo de expertos.

Asimismo, ha anunciado y se ha comprometido a que este año se pueda introducir la inteligencia artificial en la interacción entre las empresas y las administraciones públicas, por ejemplo, para que las pymes puedan solicitar ayudas directamente a través de plataformas, evitándoles "ir de mostrador en mostrador".