Montero promete una "ley de lenguas andaluzas" para "trasladar el valor de ser andaluz" si llega a presidenta de la Junta

La vicesecretaria general del PSOE y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, participa en un acto con la militancia en la localidad sevillana de Écija, en unos días en los que dirigentes de la Junta y del PP andaluz le están pidiendo explicaciones, e incluso la dimisión, tras el informe de la UCO sobre Santos Cerdán.

La secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que una de sus primeras medidas si llega a la presidencia de la Junta será aprobar una ley de lenguas andaluzas “para preservar y trasladar el valor de ser andaluz”.

En un acto público del PSOE de Andalucía para conmemorar el 28F, Montero ha abogado por “combatir los tópicos andaluces” y ha dicho sentirse “orgullosa” de su acento: “Ser andalucista no significa ir en contra de otros, significa tener la misma ambición de tener el máximo de autogobierno que han conquistado otros”.

La vicepresidenta ha anticipado que entre sus primeras medidas si es elegida presidenta de la Junta de Andalucía estará la de aprobar una ley de lenguas andaluzas “para preservar y trasladar el valor de ser andaluz”.

Asimismo, ha anunciado su intención de derogar la actual Ley de Universidades de Andalucía “para dar recursos a la universidad pública”, además de impulsar la movilidad de los estudiantes y el transporte de cercanías en la comunidad.

Quita de la deuda

La vicepresidenta del Gobierno y consejera de Hacienda ha vuelto a cargar contra las comunidades gobernadas por el PP por rechazar la quita de la deuda que el Ejecutivo ha ofrecido por un valor de 21.000 millones.

“Seré yo, como presidenta de la Junta, la que firme el convenio de condonación de la deuda”, ha proclamado Montero, entre los aplausos del millar de personas que han llenado el recinto del Ifeja de Jaén.

“¿Cómo es posible que llevamos 15 años peleando y reivindicando un nuevo modelo de financiación y ahora rechacen una propuesta que le da 5.500 millones de euros al año a Andalucía”, se ha preguntado Montero.