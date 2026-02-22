Primero fue Jimmy Kimmel y ahora Stephen Colbert: la ofensiva de Trump para amordazar la sátira política en televisión

Desde que regresó a la Casa Blanca, todo es ofensivo para el presidente de EEUU. Donald Trump busca enemigos hasta debajo de las piedras y su último paso. Bueno, uno de los últimos, tiene por objetivo amordazar la sátira política en televisión.

Libertad, libertad, libertad, bendita libertad. La libertad de expresión parece estar tocada en el país norteamericano. El líder republicano logró presionar a la cadena ABC para que despidiera al cómico Jimmy Kimmel.

Pese a que la cadena cedió a esa presión, Jimmy Kimmel terminó regresando seis días después de ser cancelado. "No sé quién ha tenido unas 48 horas más raras, si el CEO de Tylenol —la marca de paracetamol a la que la Casa Blanca ha 'culpado' del autismo— o yo", bromeó el presentador.

Después de toda la tensión, el presentador aseguró en sus primeras declaraciones "nunca fue mi intención hacer bromas sobre el asesinato de un joven". "No creo que haya nada gracioso en ello", señaló.

De Kimmel a Colbert

Según ha informado Vox, un sitio de opinión estadounidense propiedad de Vox Media, el pasado lunes volvió a pasar algo nuevo. "El comediante Stephen Colbert, presentador del programa nocturno de entrevistas The Late Show de CBS, declaró que los abogados de CBS le habían prohibido emitir una entrevista con el candidato demócrata al Senado de Texas, James Talarico, debido a las preocupaciones sobre una norma de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC)", ha señalado.

El citado medio ha advertido de que Trump ya lleva tiempo dando un paso al frente contra este tipo de comediantes. Ejemplo de ello, es que Talarico es el rival de la demócrata Jasmine Crockett en las primarias demócratas. Una decisión que determinará quién será el que se verá las caras con los republicanos.

El líder republicano celebró el año pasado la decisión de la CBS de paralizar Colbert's Late Show, porque "su talento era incluso menor que sus índices de audiencia". El último episodio está previsto para el próximo mes de mayo.

"Me gusta muchísimo que lo despidan. Su talento era aún menor que su audiencia. Creo que el siguiente es Jimmy Kimmel. ¡Es aún menos talentoso que Colbert! Greg Gutfeld es mejor que los tres juntos, y ahí incluyo al imbécil de la NBC que ha arruinado el, en otro tiempo, gran Tonight Show", señaló Trump, mencionando de forma indirecta a Jimmy Fallon.

Lo más curioso es que la decisión de la cadena estadounidense se produjo justo después de que Colbert criticara las negociaciones de Trump con su cadena para enterrar una demanda.

"Como alguien que siempre ha sido un orgulloso empleado de esta cadena, me siento ofendido. Y no sé si algo reparará alguna vez mi confianza en esta empresa. Pero solo haciendo una apuesta, diría que 16 millones de dólares ayudarían", añadió.