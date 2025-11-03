Carlos Mazón anuncia su dimisión y deja en manos de PP y Vox la elección de su sustituto

Sin pronunciar la palabra "dimisión" y con una comparecencia muy 'particular', Carlos Mazón ha anunciado su renuncia a continuar al frente de la presidencia de la Generalitat Valenciana. Alrededor de las 9:15 de este lunes 3 de noviembre, el hasta ahora presidente de la Comunidad Valenciana, ha dejado -o al menos eso se vislumbra de su ambiguo discurso- en manos del Partido Popular y VOX la elección de su sustituto al frente de Valencia.

El anuncio de 'dimisión' era un secreto a voces en las últimas horas, después del funeral de estado del pasado jueves por los 229 fallecidos en la DANA de 2024 y tras la posterior reunión con el presidente del PP, Núñez Feijóo, este domingo. Aquella jornada la realidad fue demasiado evidente e insoportable para Mazón, que anunció unos días "para reflexionar" que, tras una charla con Feijóo este domingo, se han saldado con el anuncio oficial de su dimisión.

Durante la comparecencia en el Palau de la Generalitat y a través de una declaración institucional, Mazón ha confirmado su marcha tras realizar una "reflexión personal". "La Generalitat necesita un nuevo tiempo" en el que "no haya campaña de odio ni señalamiento contra nadie", ha señalado el Mazón.

Tras agradecer "su apoyo al rey", sin mencionar en ningún momento al Partido Popular, ni a su presidente Núñez Feijóo, y arremetiendo con todo contra el Gobierno central, Mazón ha iniciado un discurso de renuncia caracterizado por la ambigüedad, que ha dejado atónita (por las formas) a casi todo el mundo.

"Apelo a la responsabilidad de esa mayoría parlamentaria (PP y VOX) para elegir nuevo presidente de la Generalitat. Les aseguro que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo. Pero ya no puedo más. (...) Ha sido un honor servir a mi tierra como presidente de la Generalitat", ha asegurado Mazón.

Un discurso centrado en él y en los ataques al Gobierno

Sin embargo, estas palabras han sido pronunciadas tras más de 15 minutos de comparecencia, ya que tras su referencia al rey, Mazón comenzó su discurso en un tono que apuntaba a rectificación, aunque finalmente no lo ha parecido. "Tras estos días de recuerdo y aniversario duros, desgarradores, crispados y crueles, quiero compartir la reflexión que llevo haciendo desde la riada. Y es momento de reconocer los errores propios. Me gustaría anunciar los errores que cometí desde el primer momento, como permitir que se generaran bulos, no pedir la declaración de Emergencia Nacional o su "ingenuidad manifiesta de cree que por recibir de forma amable al Gobierno la ayuda se iba a acelerar" y sobre todo, mantener la agenda de ese día", ha reconocido Mazón.

Asimismo ha señalado que debió "haber tenido la visión política de haberme quedado. Sé que cometí errores, lo reconozco y voy a vivir con ello toda mi vida. Pero ninguno de ellos fue por cálculo político ni por mala fé. No sabíamos que el barranco del Poyo se desbordaba", ha insistido Mazón, que al mismo tiempo se ha 'escudado en que no supieron "que había muertos hasta la madrugada del día 30. No tuvimos en cuenta la magnitud de la catástrofe y de lo que ocurría en el Barranco del Poyo". Además, ha destacado que la destrucción que experimentó Valencia durante la riada "no somos capaces ni de imaginar".

Sin embargo, Mazón también ha tenido duras palabras contra el Gobierno y "la izquierda", a quien acusa de "una campaña brutal en la que no se ha escatimado en gastos para llamarme asesino. Han llegado a decir que estuve de cumpleaños, de comida con políticos y con el móvil apagado, llegando a decir que yo estuve evitando mandar la alerta para de nuevo, mostrar la peor cara de la izquierda: aprovechar la muerte para hacer política".

"Sé que el ruido que hay alrededor de mi persona es la excusa perfecta para ocultar la asunción de responsabilidades del Gobierno", tanto por "la información errónea" del 29 de octubre, el día de la DANA, como en el retraso en la ayuda y la "pésima reconstrucción".

Por otro lado, Mazón ha sacado pecho de los avances y las medidas tomadas desde la Generalitat en el último año: "Calculamos que íbamos a tardar tres años en reparar lo que hemos hecho en meses. Lo hemos hecho solos, sin ninguna ayuda del Gobierno. La falta de ayuda en las primeras horas fue clamorosa. Queríamos ayuda, la pedimos y jamás la recibimos", ha espetado Mazón.

"Lo que ocurrió fue un tsunami inimaginable que destruyó material y anímicamente a Valencia"

Mazón también se ha referido a lo ocurrido en Valencia el 29 de octubre de 2024 como un "tsnuami inimaginable", que destrozó a la población valenciana "tanto material como anímicamente". En este sentido, ha catalogado lo ocurrido hace poco más de un año como la mayor tragedia natural que ha afrontado la región en su historia, y que se produjo por varios fallos en cadena, tanto autoridades políticas como organismos meteorológicos.

"Desde la Generalitat Valenciana lo hemos hecho absolutamente todo. Reitero hoy que jamás un gobierno autonómico ha abordado un reto ni remotamente parecido", ha dicho Mazón, que ha vuelto a cargar contra "la falta de ayuda clamorosa" del Gobierno central.