Mazón anunciará mañana qué ha decidido tras hablar varias veces con Feijóo
Lo han confirmado fuentes del partido. al HuffPost

Andrea Cadenas de Llano Sosa
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, este jueves.EFEFE/ Ana Escobar

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ofrecerá este lunes una comparecencia ante los medios de comunicación para informar sobre las conversaciones mantenidas a lo largo de este domingo con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en relación con su futuro político.

Según fuentes del PP de la Comunitat Valenciana, Mazón ha mantenido "varias conversaciones" con el presidente nacional del partido en el marco del proceso de reflexión que él mismo anunció el pasado jueves. 

Las mismas fuentes han confirmado que el president valenciano detallará este lunes el contenido de esos contactos en una comparecencia pública, en la que se espera que aclare si continuará al frente del Consell y del Partido Popular en la Comunitat Valenciana.

La cita se produce en un momento de gran tensión, especialmente después de que este domingo decenas de familiares de las víctimas de la DANA se concentraran ante el Palau de la Generalitat para pedir su dimisión.

