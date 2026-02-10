Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Confirmado por el Consejo de Ministros: adiós a las llamadas spam de las compañías eléctricas
Política
Política

Confirmado por el Consejo de Ministros: adiós a las llamadas spam de las compañías eléctricas

El Gobierno aprueba un decreto que prohíbe este tipo de comunicaciones salvo consentimiento previo. También pone coto a las denominadas "contrataciones en caliente"

Javier Escartín
Javier Escartín
Factura de la luz
Factura de la luz

El Gobierno mueve ficha para evitar las molestar llamadas 'spam' que recibes para cambiarte de compañía eléctrica. El Consejo de ministros ha aprobado este martes un nuevo reglamento general de suministro, comercialización y agregación de energía eléctrica en el que se incluirán medidas para regular prácticas abusivas en la contratación de la electricidad, como la prohibición de llamadas 'spam' o evitar la contratación telefónica "en caliente" de tarifas por parte de los usuarios. Si las compañías no cumplen con este reglamento, las multas son importantes: entre 600.001 y seis millones de euros.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Energética, Sara Aagesen, ya adelantó el pasado sábado en una entrevista que "solo si el consumidor tiene la voluntad de recibir esas llamadas y lo expresa, recibirá llamadas de las comercializadoras".

Y en el caso de que un usuario autorice a recibir esas llamadas, habrá un requisito más: será obligatorio utilizar un prefijo específico. En el caso de que esto no se cumpla, según adelanta El País, las compañías de telecomunicaciones estarán obligadas a bloquear esos teléfonos.

En cuanto a la contratación "en caliente" - es decir, que el usuario acepte una modificación de sus servicios contratados, el interesado tendrá que recibir el contrato y, a la vez, un documento en el que se le resuma de forma clara lo los efectos del cambio sobre su factura final y una tabla comparativa de los precios antes del cambio y los precios que tendrá después.

La tramitación de esta normativa que aprobará este martes el Consejo de Ministros comenzó en el verano de 2024 cuando el Gobierno sacó a consulta pública el proyecto de real decreto del Reglamento General de Suministro y Contratación de energía eléctrica.

La medida, avanza El País, limita las penalizaciones por rescindir el contrato si el cliente es una pyme o un hogar con una potencia contratada inferior a 15 kilovatios (kW) o un consumidor vulnerable. 

Javier Escartín
Javier Escartín
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Mi trayectoria

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Política