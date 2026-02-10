Elisa Mouliaá seguirá adelante con su acusación contra Errejón: "Me acosó, me humilló y me invadió"

La actriz Elisa Mouliaá ha anunciado este martes que seguirá adelante con la acusación contra el exportavoz de Sumar Íñigo Errejón, después de retirarla el pasado miércoles, después de que la Fiscalía pidiera la absolución del expolítico. "Es deleznable", ha asegurado.

En unas declaraciones a las puertas del juzgado de Plaza Castilla, visiblemente muy nerviosa, Mouliaá ha reiterado que "no hubo consentimiento" por su parte y que la presunta agresión sexual que cometió Errejón le ha generado un estrés postraumático. "Me acosó, me humilló y me invadió", ha dicho.

Mouliaá ha asegurado que se siente desprotegida y ha denunciado que está soportando mucho "odio" por haber denunciado públicamente su caso. "Lo que ha pasado conmigo es vergonzoso, porque se ha generado un sistema de descrédito, de burla, sacando bulos", ha lamentado.

Además, ha pedido de nuevo a otras posibles víctimas que denuncien al expolítico aunque sea de forma anónima. "Eso son pruebas a mi favor y lo pido con todo el respeto del mundo. De verdad que por favor me ayuden, porque me he quedado sola y porque me dan ganas de tirar la toalla e irme del país y creo que nadie se lo merece. Nadie", ha zanjado antes de entrar en los juzgados.

Este mismo martes, el juez Adolfo Carretero ha suspendido por "seguridad jurídica" la citación de Errejón, a quien llamó a sede judicial este martes para notificarle la apertura de juicio oral en su contra. Su defensa, en cambio, ya anunció a primera hora que no acudiría al Juzgado hasta que Mouliaá no aclarase si había retirado su acusación contra el exdirigente de Sumar.

"Se sacó su miembro viril"

El juez Adolfo Carretero abrió el pasado mes de enero juicio oral contra Errejón por un presunto delito de agresión sexual contra Mouliaá, que se habría cometido una noche de finales de octubre de 2021.

Según la denuncia de la artista, los hechos habrían tenido lugar en el marco de la presentación de un libro de Errejón y después de casi un año hablando por redes sociales. Mouliaá sostuvo también ante el juez que al terminar el evento se fueron a tomar unas cervezas a un bar cercano y ella, que ya tenía previsto acudir esa noche a una fiesta en casa de un amigo, "por educación" invitó al dirigente a que la acompañara.

En la vivienda de sus amigos se habría producido la primera agresión sexual. "Me agarró fuertemente del brazo y me arrastró seis metros hasta una habitación. Cerró con pestillo y empezó a tocarme y besarme (...) Se sacó su miembro viril", relató la actriz en su denuncia. Una situación que, subrayó, nunca fue consentida.

Más tarde, en el domicilio del exdiputado, y al sentirse de nuevo "muy incómoda" por los besos y tocamientos que recibía de Errejón, la actriz le espetó que "solo 'sí' es 'sí'". "Parece mentira que me esté pasando esto contigo", le dijo. A continuación, Errejón le dio las gracias y le aseguró que lo ocurrido con ella "le iba a servir para futuros encuentros". Algo que a Mouliaá le generó "sorpresa, repulsión y decepción"

El juez consideró tras la fase de instrucción que "los indicios" de una presunta agresión sexual "existían" y, por este motivo, decidió abrir juicio oral contra el expolítico.

Sin embargo la Fiscalía ha seguido manteniendo como hasta ahora que no ve delito de agresión sexual ya que Mouliaá no manifestó al principio oposición a los besos o tocamientos que recibió y que cuando pidió que parara, él lo hizo.