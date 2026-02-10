Tener un determinado gen agrava la gravedad de la Covid-19

Una investigación con participación de hospitales de toda España y liderada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha identificado una variante de un gen relativamente común que influye en la gravedad de la covid-19.

Según ha informado este martes en un comunicado el CSIC, el proyecto, que se ha publicado recientemente en la revista iScience, ha aportado nuevos datos y ha dado respuesta a las principales incógnitas que surgieron durante la pandemia sobre por qué esta enfermedad respiratoria presentaba cuadros tan graves en algunas personas jóvenes y con buena salud.

Este es el resultado de una investigación liderada por Anna María Planas, Jordi Pérez-Tur y Marta L. De Diego, todos ellos miembros del CSIC y pertenecientes a la Plataforma Temática Interdisciplinar PTI+ Salut Global.

Además, la investigación ha contado con la participación de 32 instituciones, entre ellas el consorcio internacional COVID Human Genetic Effort y hospitales españoles como el Clínic de Barcelona, el General Universitario de Alicante, el Clínic de València y el Hospital Vall d'Hebron de la capital catalana.

Los investigadores analizaron muestras de 342 pacientes infectados para analizar variantes raras de los genes OAS1, OAS2 y OAS3.

Qué hay en común en los casos

En este estudio, los científicos han identificado en concreto un polimorfismo en el OAS1, que es una variación heredable en la secuencia del ADN que está presente en alrededor del 20% de la población.

Los científicos han comprobado que este polimorfismo aumenta el riesgo de desarrollar un cuadro más preocupante de la enfermedad covid-19, causada por el coronavirus SARS-CoV-2.

Planas ha enfatizado que se trata de un resultado "inesperado" dado que esta variación heredable en la secuencia del ADN es bastante frecuente, pues está presente el 20% de la población.

Aunque el polimorfismo influya en la gravedad de la covid-19, este no implica necesariamente que se tendrá un cuadro grave, sino que tan sólo aumenta el riesgo, ha aclarado la investigadora.