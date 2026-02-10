Exmiembros de Vox se pasan ahora a las listas de Se Acabó la Fiesta en Castilla y León

La entidad Avanza en Libertad, integrada entre otros miembros por los dos exprocuradores de Vox que dejaron el partido por discrepancias tras la ruptura con el PP en 2024, ha anunciado este martes que se alía con la candidatura de Se Acabó La Fiesta (SALF), encabezada por la abogada Lucía Echevarrieta, para las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León.

Especialista en Derecho Administrativo, Civil y Bancario, Echevarrieta es presidenta de la Agrupación de Jóvenes Empresarios de Burgos desde hace unos meses y forma parte de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de esa ciudad, según ha explicado el partido que dirige el eurodiputado Alvise Pérez.

En otro comunicado, el presidente de Avanza en Libertad y exprocurador de Vox por Salamanca, Javier Teira, ha argumentado que la candidatura presentada por el partido dirigido por el eurodiputado Alvise Pérez ha sido "la única" que "se ha comprometido con la propuesta política" de esta entidad para Castilla y León.

"Lo importante es contar con fuerzas políticas en las Cortes de Castilla y León que estén dispuestas a defender los intereses de la región, más allá del puro tacticismo político para impulsar la carrera personal de sus líderes hacia la Moncloa", ha argumentado Teira, quien encabezará la lista por Salamanca.

SALF, que se quedó a las puertas de conseguir escaños en las elecciones de Aragón, repite otra vez en unos comicios autonómicos después de irrumpir en política en las elecciones europeas de 2024, donde Alvise logró otros dos diputados que ahora están enfrentados con su líder e incluso le han denunciado en el Tribunal Supremo por alentar el acoso contra ellos en redes sociales.