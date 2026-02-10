En Reino Unido ven en esta ciudad española el "antídoto" a los "complejos turísticos abarrotados"

España recibió en 2025 96,8 millones de turistas internacionales en todo el año de los cuales 19 millones procedían de Reino Unido, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) siendo el principal país emisor de visitantes a nuestro país. De ahí que en los británicos no dejen de buscar nuevos destinos ante los principales destinos españoles como son Madrid, Cataluña, Andalucía, Baleares y Canarias.

En The Telegraph el periodista de viajes William Cook ha asegurado tener el "antídoto" a los "complejos turísticos abarrotados". Este se encuentra en Murcia, ciudad que él mismo califica como "cautivadora" y de la que destaca su mezcla de "playas, paisajes escarpados y comida deliciosa", a pesar de que hace apenas unas semanas el mismo medio recordaba que sus habitantes han sido objeto de mofa históricamente en España.

Cook recuerda que la Región de Murcia es una de las pocas comunidades autónomas españolas que no había visitado. "La costa atrae a algunos británicos que buscan el sol, pero una vez que te adentras en el interior, apenas ves turistas", admite. "Si quieres escapar de las multitudes (y de los manifestantes) en lugares turísticos como Mallorca y Barcelona, Murcia es el lugar ideal", destaca antes de hacer un viaje tanto por la capital como por enclaves de la región como Cartagena o la zona de la Sierra Espuña.

"Murcia no es la ciudad más espectacular, pero lo que le falta en vistas impresionantes lo compensa con creces con su animada vida callejera", dice sobre la capital, de la que destaca su esencia islámica. "La historia morisca de España forma parte de su magia pura, y aquí en Murcia esa magia es omnipresente", añade.

El periodista destaca la poca presencia turística en la capital, pero sí el movimiento local de personas que continúan con sus tradiciones. "Aquí no hay turistas haciendo fotos, simplemente españoles devotos, con la cabeza inclinada en oración silenciosa", enfatiza.

Tras su paso por la capital, el periodista continúa su tour hacia la huerta murciana, destacando enclaves como la conocida como Ruta de las Norias, para llegar a la Sierra Espuña, no sin destacar la variedad vinícola de la región.

Vista de La Manga del Mar Menor. Getty Images

Sin embargo, no todo son piropos. Al llegar a la zona de La Manga, el autor resume la vista desde el Cabo de Palos como "lo mejor y lo peor de España". "Abajo se encuentra La Manga, una lengua de arena de 21 kilómetros de largo y apenas 90 metros de ancho, que separa la extensa laguna salada del Mar Menor del mar abierto que se extiende más allá", comienza.

Sin embargo, no duda en criticar la explotación turística de la zona. "En un mundo ideal, sería un paraje solitario. En cambio, ha sido desfigurado por una larga hilera de feos hoteles de gran altura: un triste epítome del comercio primitivo de la costa sur de España", añade no sin destacar las virtudes de la reserva natural de Calblanque o las reliquias romanas y el patrimonio histórico de Cartagena.

En su texto, Cook reflexiona sobre el por qué de la baja popularidad de Murcia entre los turistas británicos y apunta a que "quizás sea porque es una de las regiones más pequeñas y pobres de España" o que puede que no tenga grandes "atracciones conocidas". No obstante la califica como "íntima y auténtica" y deja claro que volverá.