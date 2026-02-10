Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Felipe González anuncia a quién va a votar en las próximas elecciones y no es a Pedro Sánchez
Política
Política

Felipe González anuncia a quién va a votar en las próximas elecciones y no es a Pedro Sánchez

El expresidente del Gobierno ha comparecido en un desayuno en El Ateneo,

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Felipe González en su visita a 'El Hormiguero'.
Felipe González en su visita a 'El Hormiguero'.GTRES

Dos días después de la debacle del PSOE en Aragón, Felipe González ha reaparecido en un desayuno en El Ateneo y ha analizado la situación del partido del que fue máximo dirigente durante los 80 y los 90. 

El exdirigente socialista ha criticado la falta de autocrítica de su partido y plantea un adelanto electoral si no hay Presupuestos. En ese adelanto electoral lo que tiene claro es que no va a votar a Pedro Sánchez: "Con los candidatos actuales, votaré en blanco, pero no votaré a ningún partido que no sea el PSOE". 

El expresidente del Gobierno ha asegurado, además, que no va a abandonar la militancia, dejando un nuevo recado hacia Pedro Sánchez y el actual PSOE: "¿Por qué voy a dejar el PSOE? Que lo deje el que lo destroce". 

"El Gobierno de mi partido y de otros ha pensado que mientras más crezca Vox, más dificultades tendrá el PP", ha dicho sobre la estrategia de su partido, que ha apostillado que la única forma de combatir la antipolítica y el voto de rabia es "analizándolo"

Ha anticipado González un parlamento con una derecha "abrumadoramente mayoritaria" tras los próximos comicios —que todo apunta a que serán en 2027— y ha aprovechado para darle un palo al CIS  de Tezanos por ser el único en no verlo. 

ETA y su mala relación Zapatero

En la misma charla ha hablado de la banda terrorista ETA y ha afirmado que se alegra de su fin: "No sé a quién se lo puedo agradecer, porque no puedo hablar de Rubalcaba, no soy capaz de quitarlo de mi teléfono. 

Un mensaje que los medios han interpretado con un dardo a José Luis Rodríguez Zapatero, con el que no tiene una buena relación. Queda claro porque ha reivindicado la amnistía española como la verdadera y no "la que está preparando Delcy Rodríguez o la de Puigdemont". 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Política