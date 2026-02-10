Felipe González anuncia a quién va a votar en las próximas elecciones y no es a Pedro Sánchez

Dos días después de la debacle del PSOE en Aragón, Felipe González ha reaparecido en un desayuno en El Ateneo y ha analizado la situación del partido del que fue máximo dirigente durante los 80 y los 90.

El exdirigente socialista ha criticado la falta de autocrítica de su partido y plantea un adelanto electoral si no hay Presupuestos. En ese adelanto electoral lo que tiene claro es que no va a votar a Pedro Sánchez: "Con los candidatos actuales, votaré en blanco, pero no votaré a ningún partido que no sea el PSOE".

El expresidente del Gobierno ha asegurado, además, que no va a abandonar la militancia, dejando un nuevo recado hacia Pedro Sánchez y el actual PSOE: "¿Por qué voy a dejar el PSOE? Que lo deje el que lo destroce".

"El Gobierno de mi partido y de otros ha pensado que mientras más crezca Vox, más dificultades tendrá el PP", ha dicho sobre la estrategia de su partido, que ha apostillado que la única forma de combatir la antipolítica y el voto de rabia es "analizándolo".

Ha anticipado González un parlamento con una derecha "abrumadoramente mayoritaria" tras los próximos comicios —que todo apunta a que serán en 2027— y ha aprovechado para darle un palo al CIS de Tezanos por ser el único en no verlo.

ETA y su mala relación Zapatero

En la misma charla ha hablado de la banda terrorista ETA y ha afirmado que se alegra de su fin: "No sé a quién se lo puedo agradecer, porque no puedo hablar de Rubalcaba, no soy capaz de quitarlo de mi teléfono.

Un mensaje que los medios han interpretado con un dardo a José Luis Rodríguez Zapatero, con el que no tiene una buena relación. Queda claro porque ha reivindicado la amnistía española como la verdadera y no "la que está preparando Delcy Rodríguez o la de Puigdemont".