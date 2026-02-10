Guardiola, propuesta como candidata a presidir la Junta sin tener el apoyo de Vox

La presidenta extremeña en funciones, María Guardiola, ha sido propuesta este martes como candidata a presidir el Gobierno regional, a pesar de no contar a día de hoy con el apoyo de Vox, y cuyo pleno de investidura tiene como fecha límite el 3 de marzo.

"Me presento para desbloquear" la situación política de esta comunidad autónoma, por lo que "pido a todos los grupos parlamentarios responsabilidad para dejar la polarización y centrarse en los intereses de la ciudadanía extremeña", ha afirmado Guardiola tras reunirse con el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro.

La propuesta será elevada a la Cámara regional por Naharro, tras el encuentro que esta mañana ha mantenido con Guardiola, el último dentro del marco de la ronda de consultas con los grupos parlamentarios.

El reglamento de la Cámara legislativa fija que la Presidencia tiene la obligación de proponer un candidato o candidata, con independencia de si dicha persona tiene o no los apoyos necesarios de cara al pleno de investidura.