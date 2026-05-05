Dos diputadas de Más Madrid amenazan con quedarse en sujetador para superar el veto del PP a sus camisetas

Las dos diputadas de Más Madrid que han amenazado con quitarse las camisetas y quedarse en sujetador si no les dejaban acceder a la Comisión

Nuevo bronca en la Asamblea de Madrid entre el PP y la oposición. Este martes, antes de que diera inicio la sesión de la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades del parlamento madrileño, dos diputadas de Más Madrid han amenazado con quedarse en sujetador si la presidenta de la comisión, Lourdes Villota (PP), les impedía acceder con sus camisetas a favor de los profesores de educación infantil, que llevan ya cinco semanas en huelga, y del colegio público de Aluche al que Almeida quiere quitarle un patio para construir una residencia de ancianos. Además, el PP también ha intentado que no pudieran acceder como invitadas a la Comisión algunas de estas educadoras infantiles.

Según el testimonio de ambas diputadas a El HuffPost, la presidenta ha dicho que las profesoras no podían entrar al llevar una camiseta amarilla, una prenda que están utilizando como símbolo de sus protestas. La misma instrucción ha dado a María Pastor de la Rosa y Raquel Huerta, las dos dirigentes madrileñas. La primera llevaba esa misma camiseta en apoyo a los docentes y la segunda otra de colo rojo en favor del colegio Amadeo Vives creada por la Asociación de Familias de Alumnos (AFA).

Las dos diputadas han asegurado a la portavoz que se quedarían en sujetador si se les obligaba a despojarse de sus camisetas. Para evitar semejante situación, la presidente de la Comisión ha autorizado tanto la participación de ambas diputadas como de las representantes de los educadores.

La portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, Rosa Marín, ha asegurado durante su intervención en la Asamblea - con su camiseta amarilla también puesta - que la huelga indefinida continuará hasta que mejoren las condiciones laborales. Entre sus reclamaciones, la Plataforma pide la regulación de los servicios de atención temprana dentro del sistema educativo, el reconocimiento de las profesionales del sector de gestión directa como personal docente en lugar de personal laboral y salarios "dignos" mediante complementos que equiparen las condiciones con las de los modelos de gestión directa.