El alegato de Rita Maestre a favor de la vacunación infantil: "Es un logro de nuestro sistema de salud"
El alegato de Rita Maestre a favor de la vacunación infantil: "Es un logro de nuestro sistema de salud"

La portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento publica su primer vídeo en redes sociales desde que fuera madre por segunda vez el pasado mes de agosto. 

Rita Maestre, en un vídeo publicado en su cuenta oficial de Instagram
La portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, ha publicado este jueves en sus redes sociales su primer vídeo desde que diera a luz a finales de agosto a su segunda hija. En él, la dirigente ha querido hacer un alegato a favor de las vacunas aprovechando su visita al centro de salud de su barrio para ponerle a su pequeña las vacunas de los dos meses.

"Hago este vídeo porque, en tiempos de desinformación y de bulos, es más importante que nunca concienciar sobre la importancia de las vacunas. La vacunación universal es un logro de nuestro sistema de salud, que protege a nuestros hijos e hijas por mucho que digan algunos bulos de internet", ha dicho.

La vacunación infantil en España es muy recomendada y sigue un calendario oficial elaborado por el Ministerio de Sanidad, aunque no es obligatoria por ley. Actualmente permite prevenir 18 enfermedades y ha evolucionado hacia una visión integral que contempla la vacunación a lo largo de toda la vida, más allá de la infancia, incorporando recomendaciones específicas para adolescentes, adultos, personas mayores, embarazadas y grupos de riesgo. El gasto total estimado para vacunar a toda la población diana durante un año, con coberturas del 100%, se sitúa en torno a los 565 millones de euros.

La líder municipal de Más Madrid también ha aprovechado la grabación para dar las gracias a la enfermera que le ha atendido "y a todos los profesionales de la sanidad pública, que en el hospital, en el centro de salud y en el centro de especialidades" le han atendido durante el embarazo.

