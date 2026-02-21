Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Clara, florista, se marcha de Madrid para emprender en un pueblo de Soria: "Es calidad de vida"
“Tienes tus limitaciones pero muchas ventajas y beneficios”, asegura.

Una mujer joven arreglando un ramo de flores en una floristeriaGetty Images

Cada vez son más las personas que deciden bajarse del ritmo frenético de las grandes ciudades para apostar por una vida más pausada en el medio rural. No se trata solo de una elección a nivel personal, sino también profesional: emprender desde un pueblo ya no se percibe como un paso atrás, sino como una oportunidad para innovar, conciliar y construir proyectos con identidad propia.

Este es el caso de una florista soriana que ha sabido transformar su oficio rural en un fenómeno nacional. Desde un pequeño municipio de la comarca del Jalón, Clara Sanz ha creado La Moderna Rural Shop, un proyecto que combina el cultivo propio de flores con una potente presencia en redes y una tienda online que sostiene buena parte de la actividad. De esta forma, su historia demuestra que la innovación no entiende de códigos postales.

La floristería nace del regreso de Clara al entorno donde veraneaba de niña, entre parcelas y huertos de la localidad soriana de Somaén. La mujer afirma que mudarse desde Madrid supuso “la mejor decisión a nivel laboral y personal”, según recoge COPE, una apuesta por la conciliación y por un trabajo que respira territorio. Ahora, ha convertido el cultivo y diseño de flores en un proyecto que traspasa fronteras gracias a las redes sociales y la venta online.

El equilibrio perfecto

El crecimiento del proyecto ha ido de la mano de la visibilidad en internet. Su cuenta de Instagram, concebida para acercar las flores a quien las mira pero no se atreve a tenerlas, suma ya más de 340.000 seguidores. Las redes sociales han desempeñado el papel de escaparate y le han permitido “entrar en las casas de muchísimas personas en toda España” y convertir la venta online en motor del taller.

A pesar de la dependencia del comercio electrónico, Clara insiste en la importancia del trato cercano, ya que la tienda física y la relación con los vecinos y clientes del entorno siguen siendo el alma del proyecto. Este equilibrio entre lo rural y lo digital es, en su opinión, la clave que diferencia a su floristería. Además de los ramos y encargos para eventos, la mujer ha publicado recientemente una novela vinculada al universo de su floristería.

Los inicios no fueron sencillos. Clara, geóloga de formación que trabajó en Madrid antes de crear su negocio, cuenta que muchas voces consideraron su retorno al pueblo como un retroceso, aunque ella lo vive como una reivindicación. “Es calidad de vida, tienes tus limitaciones para emprender pero muchas ventajas y beneficios que no te dan las grandes ciudades”, resume hablando desde su experiencia propia.

Para Clara, el modelo demuestra que emprender en un municipio pequeño es viable si se suma trabajo de campo, comunicación honesta y herramientas digitales. La clave está en aprovechar las oportunidades que brinda la tecnología sin perder el trato cercano que define a los pueblos. Su historia no solo es la de una floristería que crece, sino la de una forma distinta de entender el éxito: más conectada con la tierra, con la familia y con el tiempo propio.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

