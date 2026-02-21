Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La biógrafa de Juan Carlos I replica la polémica frase del emérito: "¿Que se disculpe de qué?"
En una entrevista con 'Europa Press', la escritora francesa Laurence Debray, autora de 'Reconciliación', asegura que el emérito está pendiente de "no molestar a su hijo y de sacrificarse para la Corona"

La escritora francesa Laurence Debray.
La escritora francesa Laurence Debray.

Una frase que nos resulta familiarLa escritora francesa Laurence Debray ha ofrecido una entrevista a Europa Press en la que ha hablado de cómo fue escribir las memorias de Juan Carlos I, Reconciliación, tras pasar dos años en Abu Dabi con el emérito.

Ha reconocido que elaborar el libro fue "un proceso largo porque quería que fuera su voz". Ambos pasaron muchas horas hablando, que luego ella tenía que escribir y el antiguo monarca revisaba hasta que se sentía "totalmente cómodo con el resultado".

"Él quería hablar de su infancia y de su familia" porque quería dar a conocer "un poco el hombre detrás del rey". "Me parecía normal que hablara no solo de lo bueno, pero también de lo malo", sostiene. "Es asumirlo todo y creo que no hubo ninguna duda sobre este hecho", añade, subrayando que "reconoce sus errores".

La autora ha destacado que Juan Carlos I quería tener un libro que fuese dirigido a los "jóvenes españoles y del mundo", tratando de "dar su visión de los hechos y su forma de sentir y vivir las cosas".

Pero ha habido una frase muy concreta que Laurence Debray ha mencionado que se parece mucho a la que el emérito mencionó ante la prensa durante su primera visita a España.

Al ser preguntada por los dirigentes, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que han defendido que debe dar "explicaciones" por sus acciones y, por ejemplo, desde el PSOE se ha pedido una "disculpa", ella ha sido clara: "¿Pero disculpas para qué?".

"Piden al rey cosas que ni si quiera se lo aplican a ellos mismos. Me parece muy insólito, lo siento. Yo soy francesa y no me quiero meter en política española, pero a veces me hace reír un poco el contexto. ¿Y qué quieren? ¿Que se disculpe de qué? Ha abdicado, ha dejado el poder a su hijo y vive fuera sin molestar a nadie", ha expuesto.

Una frase que nos suena familiar

No sabemos si serán los dos años que permaneció junto a Juan Carlos I, pero la escritora francesa ha repetido la misma frase que el emérito mencionó durante su primera visita a Sanxenxo.

El 22 de mayo de 2022, Juan Carlos I visitó España, y al día siguiente se iba a ver por primera vez con Felipe VI y los periodistas le preguntaron por su encuentro. "¿Qué le va a decir mañana a su hijo?", cuestionó un reportero.

"¿Cómo que qué le voy a decir? ¿Tú qué le dirías a tu hijo?", contestó el emérito, antes de reconocer que tenía "muchísimas" ganas de verle. Acto seguido, le preguntaron sobre si "le va a dar algún tipo de explicación" y su respuesta provocó un gran revuelo. "Explicaciones, ¿de qué? Jajaja", contestó.

