Este tuit del popular rapero Travis Scott con el mensaje 'vote for Pedro' está provocando un terremoto en España
El mensaje, compartido este mismo sábado, ha provocado cientos y cientos de reacciones.
El rapero estadounidense Travis Scott, uno de los cantantes más escuchados de todo el mundo, con más de 12 millones de seguidores sólo en la red social X, ha publicado un tuit en las últimas horas que está causando un terremoto total en España y eso que ha sido muy, pero que muy, corto.
Y no, no tiene que ver con que haya anunciado nuevas fechas de conciertos, tras su visita el año pasado a Barcelona. Se trata de algo que muchos no entienden, pero que ha sido objeto de cientos y cientos de comentarios.
Travis Scott ha publicado un mensaje casi tan escueto como viral. "Mi voto está en", ha señalado con sólo esas cuatro palabras y una imagen de una camiseta de color blanco y un mensaje de tres palabras en color rojo: "VOTE FOR PEDRO (Vota por Pedro)".
Hay muchos usuarios, sobre todo de fuera de España, que no han dudado en reaccionar, preguntándola a Grok, la IA de la red social, sobre quién es el tal Pedro. "Pedro es un personaje de la comedia de 2004 Napoleon Dynamite. Es un tímido estudiante de intercambio que se postula a delegado de su clase con el icónico lema 'Vota por Pedro'. La camiseta de la publicación hace referencia a ello", ha detallado.
Y es totalmente cierto. Es una camiseta que se hizo muy popular hace más de dos décadas, pero que a día de hoy se sigue compartiendo y utilizando. Aunque, en España, no con ese sentido.
El motivo de tanto revuelo
Es una imagen que no es nueva y que en España se ha usado en varias ocasiones para mostrar el apoyo público de algunas personas al presidente del Gobierno de España y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
En este caso, al ver el tuit de Travis Scott, muchos usuarios no han dudado en responder, pensando en que el popular rapero internacional estaba pidiendo el voto para Pedro Sánchez.
De hecho, algunos no han dudado en utilizar la IA para hacer montajes del líder del Ejecutivo español tomando un café con el famoso cantante o han compartido el conocidísimo gif de Pedro Sánchez riéndose en mitad de un debate electoral.
Estas han sido algunas de las principales reacciones:
- "Travis Scott es del PSOE".
- "200 años de PSOE".
- "Sí, hombre. Yo ya no puedo más".
- "Travis Scott, socialista".
- "Siguiente álbum financiado por el PSOE, por lo que veo".
- "¿Qué le debe Travis al PSOE?".
- "¿Sánchez?".
- "Es del PSOE. Me meo".